Noticias de la semana: HOUDINI a Broadway, LOS MISERABLES triunda en los PTM y 30 años de RENT

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La industria del teatro musical vive una semana marcada por acontecimientos sin precedentes a ambos lados del Atlántico. La gran noticia internacional la protagoniza HOUDINI: A MAGICAL MUSICAL, el espectáculo concebido por Federico Bellone y respaldado por la productora española LETSGO, que ha anunciado una gira por Estados Unidos en 2028 que culminará con una temporada limitada en Broadway. El proyecto, que se desarrolló y consolidó con gran éxito en Madrid antes de iniciar su recorrido nacional, cuenta con partitura de Giovanni Lori, magia de gran formato diseñada por Paolo Carta y coreografías de Gillian Bruce, conmemorando el centenario del fallecimiento de Harry Houdini y exportando una producción de gran envergadura probada en los escenarios españoles.

En el ámbito nacional, la 18ª edición de los Premios del Teatro Musical (PTM) coronó a LOS MISERABLES, de ATG Entertainment España, como el gran triunfador de la noche al alzarse con ocho galardones, incluidos Mejor Musical, Dirección de Escena para James Powell, Laurence Connor y Christopher Key, Dirección Musical para Alfonso Casado Trigo, Mejor Actor Protagonista para Adrián Salzedo y Mejor Actriz de Reparto para Alexia Pascual. La ceremonia rindió además un sentido homenaje a la legendaria Ángela Carrasco con el Premio de Honor, mientras que títulos como WICKED, EL MUSICAL, HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO, EL HILO INVISIBLE y la producción valenciana TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE también fueron distinguidos en sus respectivas categorías.

Las tablas madrileñas continuarán sumando citas de primer nivel en los próximos meses. Por un lado, la compañía The Stage Company ha confirmado a través de sus redes oficiales que el aclamado musical COME FROM AWAY, dirigido por Carla Calabrese, regresará a la cartelera de Madrid en 2027 tras el arrollador éxito de su primera temporada en el Teatro Marquina. Paralelamente, la plataforma formativa AMAE Conecta ha presentado un exclusivo workshop intensivo de canto y danza que impartirá los días 9 y 10 de noviembre en Arroyomolinos el intérprete Omar Nieves, figura con un destacado recorrido en montajes neoyorquinos como MOULIN ROUGE! THE MUSICAL.

El Richard Rodgers Theatre de Nueva York albergó una gala concierto irrepetible para conmemorar el 30 aniversario de RENT, reuniendo al elenco original encabezado por Anthony Rapp, Adam Pascal, Idina Menzel y Daphne Rubin-Vega junto a numerosas estrellas invitadas, en una cita retransmitida a nivel global a beneficio de Broadway Cares/Equity Fights AIDS que los seguidores de BroadwayWorld Spain pudieron seguir desde dentro gracias al takeover exclusivo de Andy Señor Jr.. Asimismo, el New York City Center ha levantado el telón de su esperada producción de gala de IN THE HEIGHTS con Matte Martinez y Natalie Venetia Belcon en cartel hasta el 15 de noviembre.

El panorama latinoamericano también deja titulares destacados. En Puerto Rico, el Centro de Bellas Artes de Santurce acogió la primera versión en español de BUENA VISTA SOCIAL CLUB de la mano de Ender Vega, función que contó con la visita sorpresa y el reconocimiento de Lin-Manuel Miranda ante un elenco íntegramente local. Por su parte, la escena neoyorquina ha desvelado las primeras imágenes de MEMOIRS OF AMOROUS GENTLEMEN, el último musical de Duncan Sheik protagonizado por Sophia Anne Caruso que adapta por primera vez un manga japonés al teatro musical en inglés. Finalmente, en Argentina, Club Media y 17 Compañía han convocado audiciones abiertas para los días 24 y 25 de noviembre de cara al estreno de una nueva versión de WEST SIDE STORY en Buenos Aires bajo la dirección de Fer Dente, prevista para junio de 2027.

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