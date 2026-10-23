Noticias de la semana: El regreso de GLEE, el estreno de QUERIDO EVAN HANSEN y el elenco de WARRIORS

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

La actualidad escénica y audiovisual no da tregua esta semana con novedades de enorme calado tanto en España como en Estados Unidos. La gran sorpresa internacional la protagoniza el anuncio oficial de la luz verde al reboot de la exitosa serie GLEE en Disney+ y Hulu, un proyecto respaldado por la factoría de Ryan Murphy que contará con el regreso estelar de Lea Michele retomando su emblemático personaje de Rachel Berry.

Paralelamente, en Broadway, la expectación crece ante el anuncio del reparto del nuevo musical WARRIORS, concebido por Lin-Manuel Miranda y Eisa Davis, que debutará en el Lunt-Fontanne Theatre en la primavera de 2027 con nombres como Jaci Calderon, Aneesa Folds, Amber Gray, Julia Harriman, Sasha Hutchings, Gizel Jiménez, Jasmine Cephas Jones, Kenita R. Miller, Sasha Allen, Casey Likes y Donald Webber Jr. bajo la dirección de Jenny Koons y las coreografías de Andy Blankenbuehler.

Lea Michele</a>, estreno de QUERIDO EVAN HANSEN y más! 😱✨ #glee" width="113">

La cartelera neoyorquina también celebra el inicio de ensayos del concierto de gala de IN THE HEIGHTS en el New York City Center con Matte Martinez, Ashley De La Rosa y Natalie Venetia Belcon. A ello se suma una lectura profesional del musical basado en la película EL LADO BUENO DE LAS COSAS (SILVER LININGS PLAYBOOK), con partitura del dúo A Great Big World, libreto de Rick Elice y dirección de Jessica Stone.

En el panorama nacional, la capital asiste a la llegada al Teatro Rialto de QUERIDO EVAN HANSEN, la aclamada pieza de Steven Levenson, Benj Pasek y Justin Paul adaptada y dirigida por David Serrano, con Guillermo Martín encabezando un elenco completado por Iván Clemente, Elvira Santa María, Verónica Ronda, Lorena Calero, Armando Pita, Arnau Camps y Jessica Garcés.



Por su parte, la cartelera madrileña suma una incorporación destacada en Teatros Luchana con la llegada de Aaron Cobos a GUTENBERG! EL MUSICAL junto a Iker Montero, en una producción adaptada por Zenón Recalde con dirección musical de Dídac Flores y Nico Sans al piano.

Asimismo, los Premios del Teatro Musical (PTM) han anunciado que otorgarán su prestigioso Premio de Honor a Ángela Carrasco el próximo 26 de octubre en el Teatro Capitol, en una gala conducida por Javier Navares y Mariola Peña.

Completando las citas madrileñas, la compañía de EL HILO INVISIBLE lanza el videoclip del tema Continuará en la voz de María Virumbrales antes de su regreso al Teatro Alcázar, mientras que ATG Entertainment ha abierto convocatoria de audiciones presenciales para la producción de BILLY ELLIOT los días 21 y 22 de noviembre.

La actividad teatral se extiende con fuerza por el resto del territorio, comenzando por el Teatre Goya de Barcelona, que acoge el estreno de la versión en catalán de ASSASSINAT PER A DOS de la mano de Mikel Herzog Jr. y Dídac Flores con traducción de David Pintó.

En Andalucía, la compañía de HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO ha presentado en Sevilla su llegada al recinto FIBES para las próximas navidades tras iniciar temporada en el Gran Teatro de Córdoba, con Pablo Puyol al frente de una ambiciosa coproducción de beon. Entertainment y LETSGO dirigida por Federico Bellone.

Para redondear la semana, Canal Sur Televisión consolida su gran apuesta por el género con la emisión del concurso de talentos LA GRAN AUDICIÓN, conducido por María Casado y Pablo Puyol, con un jurado integrado por Roko, Manuel Bandera, Natalia Millán y Dario Regattieri.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 8 Days 14 Hrs 56 Min 25 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Broadway news in your inbox

Weekly top stories - unsubscribe anytime. Text me breaking news - biggest stories on your phone