NOTICIAS DE LA SEMANA: Estreno de LA FAMILIA ADDAMS, Dagoll Dagom en Shangai y más
La familia más macabra triunfa en Madrid, el talento español brilla en Nueva York y la cartelera se llena de grandes proyectos.
¡Termina otra semana cargada de novedades en el mundo del teatro musical! En el plano nacional, el gran protagonismo lo encabeza el esperado estreno de LA FAMILIA ADDAMS en Madrid, un evento donde hemos podido charlar en profundidad con rostros tan conocidos del elenco como Andrew Lippa y Kevin Miserocchi —director de la Tee & Charles Addams Foundation, la fundación que preserva y gestiona el legado artístico de Charles Addams—. La agenda cultural también nos trae el anuncio oficial del desembarco en España de SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE, un proyecto que contará con un elenco de lujo formado por figuras como Jana Gómez, Fran León y Robert González. A esto se suma la apertura de audiciones abiertas hasta el 4 de octubre para DOGMAN: EL MUSICAL, la adaptación al castellano del popular musical familiar.
La proyección internacional del talento patrio ha alcanzado un nuevo nivel esta semana con un doble hito que cruza fronteras. Por un lado, se ha anunciado por todo lo alto que los artistas españoles Mireia Mambo y Pepe Muñoz formarán parte del aclamado montaje de EVITA en Broadway (donde Mambo debutará en Nueva York y Muñoz regresará a los escenarios tras su paso por MOULIN ROUGE!). Por otro lado, la mítica compañía catalana Dagoll Dagom ha llevado su exitoso montaje L'ALEGRÍA QUE PASSA hasta el mismísimo Shanghai Culture Square, demostrando la excelente salud y el alcance global de nuestras creaciones originales.
La actividad internacional y del West End se completa con importantes movimientos en la cartelera británica: los teatros continúan exprimiendo el éxito con extensiones de fechas para imprescindibles como LOS MISERABLES y MAMMA MIA! THE PARTY, el regreso de DIRTY DANCING a Londres y una función muy especial de EL FANTASMA DE LA ÓPERA por su 40 aniversario. Un arranque frenético que consolida el gran momento del teatro musical a escala global.
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Annie, El Musical
Teatro Alcazar (9/25-7/31)
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101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
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The Last Five Years
Espacio Alma (8/20-9/28)
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Six El Musical
Teatro Gran Vía (9/12-11/08)
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90 MINUTOS
Teatro Maravillas (5/26-9/29)
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El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)
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Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)