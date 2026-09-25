NOTICIAS DE LA SEMANA: Estreno de LA FAMILIA ADDAMS, Dagoll Dagom en Shangai y más

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¡Termina otra semana cargada de novedades en el mundo del teatro musical! En el plano nacional, el gran protagonismo lo encabeza el esperado estreno de LA FAMILIA ADDAMS en Madrid, un evento donde hemos podido charlar en profundidad con rostros tan conocidos del elenco como Andrew Lippa y Kevin Miserocchi —director de la Tee & Charles Addams Foundation, la fundación que preserva y gestiona el legado artístico de Charles Addams—. La agenda cultural también nos trae el anuncio oficial del desembarco en España de SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE, un proyecto que contará con un elenco de lujo formado por figuras como Jana Gómez, Fran León y Robert González. A esto se suma la apertura de audiciones abiertas hasta el 4 de octubre para DOGMAN: EL MUSICAL, la adaptación al castellano del popular musical familiar.

La proyección internacional del talento patrio ha alcanzado un nuevo nivel esta semana con un doble hito que cruza fronteras. Por un lado, se ha anunciado por todo lo alto que los artistas españoles Mireia Mambo y Pepe Muñoz formarán parte del aclamado montaje de EVITA en Broadway (donde Mambo debutará en Nueva York y Muñoz regresará a los escenarios tras su paso por MOULIN ROUGE!). Por otro lado, la mítica compañía catalana Dagoll Dagom ha llevado su exitoso montaje L'ALEGRÍA QUE PASSA hasta el mismísimo Shanghai Culture Square, demostrando la excelente salud y el alcance global de nuestras creaciones originales.

La actividad internacional y del West End se completa con importantes movimientos en la cartelera británica: los teatros continúan exprimiendo el éxito con extensiones de fechas para imprescindibles como LOS MISERABLES y MAMMA MIA! THE PARTY, el regreso de DIRTY DANCING a Londres y una función muy especial de EL FANTASMA DE LA ÓPERA por su 40 aniversario. Un arranque frenético que consolida el gran momento del teatro musical a escala global.

Mireia Mambo</a> y Pepe Muñoz en Broadway y más! | Resumen de la semana 🎭✨" width="113">

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 36 Days 15 Hrs 22 Min 11 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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