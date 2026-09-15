NO TODOS LOS CUADROS TIENEN LA MISMA LUZ regresa al Teatro Lara con su segunda temporada

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NO TODOS LOS CUADROS TIENEN LA MISMA LUZ vuelve a los escenarios madrileños con una segunda temporada en el Teatro Lara. El musical original de Vaya Panda Teatro regresará a la Sala Lola Membrives el próximo 24 de septiembre, donde permanecerá en cartelera todos los jueves hasta el 12 de noviembre, a las 22:00 horas.

El regreso llega además en un momento especialmente significativo para la producción, que acaba de ser anunciada como finalista a Mejor Musical OFF en los Premios del Teatro Musical. Su protagonista, Javier Amaro, también figura entre los finalistas en la categoría de Interpretación Destacada Masculina, reconocimiento que se suma a la buena acogida que tuvo el espectáculo durante su primera temporada.

NO TODOS LOS CUADROS TIENEN LA MISMA LUZ es un musical de 60 minutos que combina interpretación, humor y música en directo. La producción cuenta con dos actores y un pianista sobre el escenario y aborda una historia que parte de un cambio inesperado en la vida de su protagonista.

La historia sigue a Pedro, un hombre cuya vida da un gran giro en tan solo un día. Mientras trabaja como vigilante de seguridad en un museo, se encuentra en una situación límite que coincide con la aparición de Laura, quien se ha quedado encerrada en el baño antes del cierre del museo. Al descubrir lo que está ocurriendo, comienzan una conversación que hará que ambos vayan descubriendo, poco a poco, que tienen más cosas en común de las que imaginaban.

A través de este encuentro, la obra se acerca a diferentes realidades y conflictos presentes en la vida cotidiana, como el miedo, la desilusión y la culpabilidad, pero también al amor, la esperanza y la ilusión. El elenco se conforma por Sara Maqueda como Laura, además de ser productora ejecutiva, Javier Amaro como Pedro y Juanpe Peces en el piano. La propuesta está dirigida artísticamente por Marta Oliva y Javier Amaro, quien aparte de protagonizar la obra también se encarga de su texto y composición musical. El equipo creativo se completa con Borja Torres en el diseño de iluminación y sonido, Natalia Muñoz en el diseño de vestuario, Manuel Martinez en atrezzo y Vaya Panda Teatro al frente de la producción.





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