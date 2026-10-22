Mia Lardner presenta 'Casita en el valle', su nuevo single

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La trayectoria de Mia Lardner siempre ha estado ligada a la música y a la narración de historias, un camino que en los últimos años ha tomado una dimensión más íntima. Tras consolidarse como una de las jóvenes promesas de la escena del teatro musical en España dando vida a Sandy en la última producción de GREASE, siendo alternante de Sophie en MAMMA MÍA! o formando parte del elenco de la superproducción WICKED, la intérprete continúa expandiendo sus horizontes creativos. Esta faceta sobre los escenarios, sumada a su primer trabajo de estudio, el EP es publicado en 2025, ha sentado las bases de un proyecto musical propio.

Formada desde pequeña en un entorno familiar rodeado de música y con un dominio natural de instrumentos como el piano y la guitarra, Lardner ha demostrado que su sensibilidad musical va más allá que su interpretación en el escenario. Si con su debut discográfico es comenzó a explorar su propio camino en el mundo de la música, con su nuevo sencillo Casita en el valle reafirma su propuesta como compositora. El tema abraza la calidez y la búsqueda de un refugio personal a través de una cuidada producción.

Este lanzamiento abre un nuevo camino para la artista consolidando su identidad propia. Casita en el valle ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, invitando al público y a los amantes del género a descubrir la faceta más transparente de Mia Lardner.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 9 Days 16 Hrs 27 Min 36 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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