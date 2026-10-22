Mia Lardner presenta 'Casita en el valle', su nuevo single
La artista publica un nuevo sencillo en el que profundiza en su universo más personal
La trayectoria de Mia Lardner siempre ha estado ligada a la música y a la narración de historias, un camino que en los últimos años ha tomado una dimensión más íntima. Tras consolidarse como una de las jóvenes promesas de la escena del teatro musical en España dando vida a Sandy en la última producción de GREASE, siendo alternante de Sophie en MAMMA MÍA! o formando parte del elenco de la superproducción WICKED, la intérprete continúa expandiendo sus horizontes creativos. Esta faceta sobre los escenarios, sumada a su primer trabajo de estudio, el EP es publicado en 2025, ha sentado las bases de un proyecto musical propio.
Formada desde pequeña en un entorno familiar rodeado de música y con un dominio natural de instrumentos como el piano y la guitarra, Lardner ha demostrado que su sensibilidad musical va más allá que su interpretación en el escenario. Si con su debut discográfico es comenzó a explorar su propio camino en el mundo de la música, con su nuevo sencillo Casita en el valle reafirma su propuesta como compositora. El tema abraza la calidez y la búsqueda de un refugio personal a través de una cuidada producción.
Este lanzamiento abre un nuevo camino para la artista consolidando su identidad propia. Casita en el valle ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, invitando al público y a los amantes del género a descubrir la faceta más transparente de Mia Lardner.
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