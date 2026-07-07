Lírico estrena MATINÉ, un nuevo brunch en el rooftop del Teatro Calderón

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El rooftop Lírico, ubicado en la azotea del Teatro Calderón de Madrid, incorporará a partir del próximo 18 de julio una nueva propuesta gastronómica con el estreno de MATINÉ, un brunch que se celebrará todos los fines de semana.

La experiencia tendrá lugar los sábados y domingos, de 10:30 a 16:30 horas, y combinará una oferta gastronómica con sesiones de DJ en directo en un espacio situado en pleno centro de Madrid, a pocos metros de la Puerta del Sol.

La propuesta gastronómica se ofrecerá mediante un menú cerrado, con un precio de 34 euros por persona, e incluirá una selección de platos dulces y salados, además de una opción vegana.

El nombre MATINÉ hace referencia a las tradicionales funciones matinales de teatro y busca trasladar ese concepto al ámbito gastronómico, ampliando la oferta de actividades de Lírico, un espacio que combina restauración, ocio y propuestas culturales.

Ubicado sobre el Teatro Calderón, Lírico cuenta con más de 1.000 metros cuadrados distribuidos entre espacios interiores y exteriores, con una capacidad para 850 personas. Entre sus instalaciones dispone de un escenario al aire libre con techo retráctil, preparado para acoger espectáculos, conciertos, presentaciones y otros eventos.

MATINÉ comenzará a celebrarse el 18 de julio y las reservas ya están disponibles a través de la página web de Lírico.

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