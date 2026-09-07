Los teatros de Barcelona consolidan los 3 millones de espectadores por tercer año consecutivo

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Los teatros de Barcelona han cerrado la temporada 2025-2026 con 3.176.328 espectadores, una cifra que se consolida por tercer año consecutivo. La Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) ha presentado el balance de la pasada temporada durante la rueda de prensa previa a la XXV Gala Catalunya Aixeca el Teló, que esta noche celebrará en el Gran Teatre del Liceu los 25 años de esta iniciativa impulsada por ADETCA y los Teatres Públics de Barcelona.

La presidenta de ADETCA, Isabel Vidal, ha destacado que mantener durante tres temporadas consecutivas una cifra superior a los tres millones de espectadores demuestra que no se trata de un resultado puntual, sino de una tendencia consolidada. Para Vidal, los datos reflejan un momento especialmente positivo para el teatro, tanto por el volumen de público como por la actividad y la recaudación, que ha alcanzado los 103,1 millones de euros (+9,5%). La ocupación media se ha situado en el 67,19%, más de tres puntos por encima de la temporada anterior. En total, los teatros barceloneses han acogido 1.289 espectáculos y 13.196 funciones.

Uno de los datos destacados de la temporada es también el crecimiento de las salas de hasta 200 localidades. Estos espacios han reunido 421.865 espectadores, un 13% más que el año anterior, y han aumentado su recaudación un 20%, hasta alcanzar los 6,7 millones de euros. Se ha registrado, además, un incremento del público joven.

La producción catalana continúa teniendo una presencia importante en los escenarios de Barcelona. El 58% de las producciones exhibidas son catalanas, y en cuanto a la lengua, el 41% de los espectáculos se han representado en catalán, frente al 32% en castellano y el 27% en otras lenguas. Además, cuatro musicales en catalán se han situado entre las diez obras más vistas de la temporada: L’AMOR VENIA EN TAXI, ÀNIMA, EL PETIT PRÍNCEP y GERMANS DE SANG.

Enero fue el mes con mayor asistencia con un 79% de ocupación, y marzo alcanzó un 71,4% coincidiendo con la iniciativa Cap Butaca Buida (“Ninguna Butaca Vacía”). Entre los teatros de más de 200 localidades, el Teatre Tívoli, el Coliseum y el Victòria han liderado la asistencia. En cuanto a los espectáculos más vistos se encuentran EL MAGO POP, EL FANTASMA DE LA ÓPERA, IMPROSHOW, L’AMOR VENIA EN TAXI y HAMLET - ALBERT PLA I PEYU.

Una de las principales novedades de esta edición es que, por primera vez, se han podido incorporar datos agregados del conjunto de Catalunya a partir de la información recopilada por el Departament de Cultura en el marco del Plan PESCAT. Las cifras sitúan la actividad escénica catalana en 4.081.780 espectadores, con una ocupación media del 67%, 16.988 funciones y 2.829 espectáculos.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha puesto en valor la incorporación de estas cifras y ha señalado la necesidad de seguir mejorando los sistemas de recogida de información para poder analizar la evolución de forma continuada. Ha avanzado que la futura Llei de Drets Culturals contempla la creación de un observatorio que permita realizar un seguimiento permanente de la actividad cultural y ofrecer datos abiertos.

Por su parte, ADETCA ha reclamado seguir reforzando el sector, alcanzar el 2% del presupuesto de la Generalitat destinado a cultura y reducir la burocracia. El regidor de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha señalado el reto de ampliar y diversificar los públicos, con la puesta en marcha de un programa de bonos culturales a partir de octubre.

25 años de CATALUNYA AIXECA EL TELÓ

La presentación de los datos da paso esta noche a la Gala Catalunya Aixeca el Teló, que celebrará su 25 aniversario en el Gran Teatre del Liceu bajo el lema “25 anys al teu costat (passi el que passi...!)”. La gala recorrerá los principales acontecimientos de los últimos 25 años a través de diez escenas que combinarán ficción, música, coreografías y proyecciones. La noche también incluirá la entrega de la Mención Honorífica del Premi Catalunya de Teatre - ADETCA 2026 a Daniel Martínez de Obregón, presidente y fundador del Grup Focus, por su trayectoria y contribución al sector teatral.

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