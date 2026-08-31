La música de WAITRESS protagoniza NO SE DESEA BUENA SUERTE, la nueva película de Netflix

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El pasado 14 de agosto, Netflix estrenó la película NO SE DESEA BUENA SUERTE (Don't Say Good Luck), dirigida por Julia Hart y con guion de Laura Hankin. La historia se ambienta en el mundo del teatro escolar y utiliza las canciones del musical de Broadway WAITRESS, creado por Sara Bareilles y Jessie Nelson, como el motor principal de toda la trama.

La película sigue a Sophie (interpretada por Sunny Sandler, de 17 años), una chica que consigue el papel protagonista de Jenna en la obra de su instituto justo en el momento en que su familia recibe una noticia personal muy difícil. El argumento se basa en la propia experiencia real de la guionista Laura Hankin, quien pasó por una crisis familiar similar mientras hacía teatro en el instituto.

Al escribir el primer borrador, Hankin utilizó las canciones de WAITRESS pensando que nunca conseguirían los permisos legales para incluirlas en la película. Sin embargo, el productor Jordan Horowitz contactó con Michael Roiff —productor de la película de 2007 y del musical de Broadway de 2016—, quien se sumó al proyecto como productor ejecutivo y facilitó la cesión de los derechos.

Durante la película se pueden ver varios momentos de la obra escolar, entre ellos una emotiva interpretación de She Used to Be Mine a cargo de Sunny Sandler. Según contaron los creadores a BroadwayWorld, miembros del equipo original de WAITRESS, incluida la propia compositora Sara Bareilles, vieron la película antes de su estreno y dieron su visto bueno al proyecto.

El reparto cuenta también con Melanie Lynskey en el papel de la madre de Sophie, Elizabeth, y con la veterana actriz de Broadway Bebe Neuwirth como su abuela. La película, producida junto a Adam Sandler, Jackie Sandler y Brian Kavanaugh-Jones, ya se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Tras la excelente recepción que ha tenido esta propuesta, en la industria ya se valora la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos cinematográficos que integren musicales reconocidos dentro de historias de ficción como fórmula narrativa.

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