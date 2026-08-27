La lluvia obliga a cancelar el estreno de LAS 9 MUSAS en Mérida

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

El temporal frustró en la noche de ayer el estreno de LAS 9 MUSAS, el montaje encargado de clausurar la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. La persistente e intermitente lluvia registrada a lo largo de toda la jornada del miércoles 26 de agosto impidió garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias sobre la arena del Teatro Romano, lo que forzó a la organización a comunicar la suspensión definitiva de la función inaugural a escaso tiempo de su inicio previsto.

La dirección del certamen y la empresa gestora han confirmado esta mañana que finalmente no se realizarán canjes de localidades ni se ampliarán días adicionales de representación. De este modo, todas las personas que contaban con entrada para la velada de ayer recibirán el reembolso automático e íntegro del importe a través del mismo método de pago empleado en la compra, manteniendo el calendario oficial con su clausura definitiva fijada para el domingo 30 de agosto.

La obra, coproducida por el propio festival y la productora extremeña El Negrito Producciones, se presenta como un musical contemporáneo y feminista que reflexiona sobre el papel del arte, la creatividad y la emoción humana ante el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. El texto, firmado conjuntamente por Xènia Reguant, Ricard Reguant y Ferran González, y bajo la dirección escénica de Xènia Reguant y Ricard Reguant, traslada a las divinidades de la mitología clásica hasta el siglo XXI bajo la estética y energía de una formación musical femenina.

El elenco artístico sobre el escenario reúne a Carmen Conesa en el papel de Clío, Nerea Rodríguez como Euterpe, Angy Fernández dando vida a Talía, Noemí Gallego como Melpómene, Míriam Queba encarnando a Terpsícore, Clara Alvarado en la piel de Erato, Erika Bleda como Polimnia, María Pascual como Urania y Andrea Guasch como Calíope. Junto a ellas, una banda integrada en directo por Madeline Espinosa, Laura Solla, Claudia Pereira y Erika López articula una ecléctica partitura que transita por géneros como el pop, la música electrónica, el techno, el trap, el soul y el cabaret.

El apartado visual y de movimiento cuenta con el diseño escenográfico de Jose Novoa, quien ha transformado el milenario recinto emeritense en un museo contemporáneo y apocalíptico, complementado por el trabajo coreográfico de Mayte Marcos. Tras este contratiempo meteorológico, LAS 9 MUSAS retomará sus funciones hoy jueves 27 de agosto y continuará en cartel hasta el próximo domingo 30 a las 22:45 horas, poniendo el broche final a la presente edición del festival emeritense.

More on Teatro Romano Recent Articles LAS 9 MUSAS: descubre en vídeo el musical que cierra el Festival de Mérida

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Don't Miss a Spain News Story

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...