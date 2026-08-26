LAS 9 MUSAS: descubre en vídeo el musical que cierra el Festival de Mérida
BroadwayWorld te ofrece un avance del nuevo musical que cierra la 72ª edición.
El Teatro Romano de Mérida se prepara para recibir a las nueve musas de la mitología griega en el estreno que pondrá el broche de oro a la 72ª edición del Festival. Te mostramos en vídeo un adelanto de LAS 9 MUSAS, una propuesta que mezcla mito clásico, música, humor y una mirada muy actual sobre el mundo que nos rodea.
Angy Fernández, Carmen Conesa, Nerea Rodríguez, Míriam Queba, Clara Alvarado, Noemí Gallego, María Pascual, Erika Bleda y Andrea Guasch se meten en la piel de las nueve musas para reivindicar sus respectivos ámbitos de creación y enfrentarse a un presente marcado por la tecnología. La producción llega a Mérida del 26 al 30 de agosto.
El vídeo permite acercarse al universo de este musical contemporáneo, dirigido por Xènia Reguant y Ricard Reguant y con dramaturgia de ambos junto a Ferran González. Pop, electrónica, humor e ironía se combinan con el imaginario mitológico en una puesta en escena que busca conectar el mundo clásico con las preguntas del presente.
Con estos dos números, LAS 9 MUSAS muestra sobre el escenario la energía, el humor y la personalidad de una propuesta que reivindica el arte y la creación frente a un mundo cada vez más dominado por la tecnología. El espectáculo está co-producido por El Negrito Producciones junto al Festival de Mérida y llega al Teatro Romano de la ciudad del 26 al 30 de agosto como broche de oro a la 72ª edición del Festival.
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