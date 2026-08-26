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LAS 9 MUSAS: descubre en vídeo el musical que cierra el Festival de Mérida

BroadwayWorld te ofrece un avance del nuevo musical que cierra la 72ª edición.

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LAS 9 MUSAS: descubre en vídeo el musical que cierra el Festival de Mérida

El Teatro Romano de Mérida se prepara para recibir a las nueve musas de la mitología griega en el estreno que pondrá el broche de oro a la 72ª edición del Festival. Te mostramos en vídeo un adelanto de LAS 9 MUSAS, una propuesta que mezcla mito clásico, música, humor y una mirada muy actual sobre el mundo que nos rodea.

Angy Fernández, Carmen Conesa, Nerea Rodríguez, Míriam Queba, Clara Alvarado, Noemí Gallego, María Pascual, Erika Bleda y Andrea Guasch se meten en la piel de las nueve musas para reivindicar sus respectivos ámbitos de creación y enfrentarse a un presente marcado por la tecnología. La producción llega a Mérida del 26 al 30 de agosto.

El vídeo permite acercarse al universo de este musical contemporáneo, dirigido por Xènia Reguant y Ricard Reguant y con dramaturgia de ambos junto a Ferran González. Pop, electrónica, humor e ironía se combinan con el imaginario mitológico en una puesta en escena que busca conectar el mundo clásico con las preguntas del presente.

Con estos dos números, LAS 9 MUSAS muestra sobre el escenario la energía, el humor y la personalidad de una propuesta que reivindica el arte y la creación frente a un mundo cada vez más dominado por la tecnología. El espectáculo está co-producido por El Negrito Producciones junto al Festival de Mérida y llega al Teatro Romano de la ciudad del 26 al 30 de agosto como broche de oro a la 72ª edición del Festival.

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