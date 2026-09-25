La artista Teresa Ferrer lanza 'Tú', su nuevo single

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La actriz, cantante y ganadora del Premio Talía, Teresa Ferrer (conocida artísticamente como "La Ferrer") da un nuevo paso en su carrera discográfica con el lanzamiento de su segundo sencillo, titulado “Tú”. Tras la gran acogida de su debut con “Quema”, la artista gaditana profundiza ahora en su faceta musical en solitario con un emotivo tema centrado en el amor, mostrando una faceta más cálida, directa y personal en su sonido.

Este nuevo lanzamiento llega en un momento de plena madurez profesional para la intérprete, quien compagina su andadura en la industria musical con su aclamado protagonismo en los escenarios. Con una sólida y reconocida trayectoria en el sector de los grandes musicales en España, habiendo formado parte de producciones tan emblemáticas como LOS MISERABLES, LOS PILARES DE LA TIERRA, LA HISTORIA INTERMINABLE, EL GUARDAESPALDAS, WEST SIDE STORY o PRISCILA, REINA DEL DESIERTO, entre muchas otras...Ferrer continúa expandiendo su universo creativo más allá del teatro.

Si con su anterior sencillo abrió una ventana hacia la vulnerabilidad y la superación del dolor a modo de diario compartido, en “Tú” la artista explora la fuerza y la esencia de los sentimientos amorosos a través de una cuidada propuesta melódica. El single ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de streaming, consolidando el prometedor camino musical que la polifacética artista emprendió este mismo año.

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