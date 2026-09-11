La Fundación Cajasol lanza 'El Club de los Poetas Andaluces' para llevar a Bécquer a los escenarios

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La Fundación Cajasol ha presentado oficialmente este jueves la primera edición de El Club de los Poetas Andaluces, un nuevo certamen de artes escénicas que dedicará cada año un programación a homenajear a una figura clave del patrimonio literario andaluz. Este año comenzará por el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, proponiendo un acercamiento contemporáneo e interdisciplinar de su legado a través de la música, la danza, las exposiciones inmersivas y las rutas urbanas por Sevilla.

Bajo la dirección artística del creador Alberto Frías, el festival busca "sacar a Bécquer del libro" y transformar su obra poética en una experiencia viva sobre las tablas. "No queremos que nuestros poetas se queden únicamente en los libros. Queremos que vuelvan a tener cuerpo, voz, música, movimiento y público. Que vuelvan a suceder delante de nosotros", ha subrayado Frías durante la presentación del proyecto.

El eje central del festival será la muestra interactiva Mientras haya unos ojos que reflejen, abierta al público entre el 25 de septiembre y el 22 de ocutbre. La propuesta pondrá en diálogo las rimas de Bécquer con obras de la colección Fundación Caja Sol y la voz recitada del actor Victor Clavijo.

El arte jondo también tendrá un espacio destacado en el ciclo Flamenco en verso con dos jornadas: la primera protagonizada por Pepeluis Carmona y Josemi Carmona (26 de septiembre); y la segunda a cargo de Álvaro Sola (22 de octubre). Asimismo, el baile se integrará en la programación con Corzas, un espéctaculo de danza contemporánea creado por la compañía de Fernando Trujillo que se representará el 3 de octubre.

Con la intención de conectar con las nuevas generaciones, el festival ha organizado una masterclass "Aprender a decir a Bécquer", impartida por Vicente León a principios de octubre, así como los certámenes juveniles Bienvenido al Club y En Voz Alta, cuyos premios se entregarán el 30 de septiembre.

A la vertiente formativa se sumará del 13 al 19 de octubre un ciclo de conferencias en el que especialistas y figuras públicas como Joan Estruch y Tobella, Carlos Herrera, Eva Díaz Pérez, Fernándo Trías de Bes y Marta Palenque profundizarán en la dimensión periodística, editorial y creativa del autor sevillano.

La obra de Bécquer traspasará además las paredes de las salas culturales para tomar la ciudad. El 23 de octubre, la investigadora Pilar Alcalá guiará la Ruta Bécquer, un recorrido a pie por los rincones hispalenses ligados a la biografía del escritor. El broche final del certamen llegará el 26 de octubre con el concierto-recital de clausura Rimas sin Leyendas, con composiciones musicales de Fernando Trías de Bes, inspiradas en versos del poeta.

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