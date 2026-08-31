LOS LOCOS DE VALENCIA llega a los Teatros del Canal bajo la dirección de Pepa Pedroche

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

LOS LOCOS DE VALENCIA, de Lope De Vega, llegará a los Teatros del Canal de Madrid del 1 al 20 de septiembre de 2026 con una versión de José Luis Alonso de Santos dirigida por Pepa Pedroche.

La producción recupera la comedia de Lope a partir de una pregunta: ¿nos enamoramos porque estamos locos o nos volvemos locos al enamorarnos? Amor y locura se convierten en los ejes de un montaje que construye un universo atemporal alrededor de la poesía y el humor del autor.

En la versión de José Luis Alonso de Santos, la música adquiere un papel central como una terapia que intenta frenar las pasiones de los personajes, aunque sin conseguirlo. Amor, humor, belleza, poesía y optimismo se entrelazan en una propuesta que aborda la locura amorosa a través de la comedia y la fantasía.

El reparto está formado por Arturo Querejeta como Doctor Cabezas, Daniel Muriel como Floriano, Jacobo Dicenta como Conde Valerio, Florencia Otero como Elvira, Lucila Gandolfo como Directora Gerarda, Xavi Caudevilla y Pepe Sevilla alternándose como Tomás, Guillermo Calero como Martín, Antonia Paso como Fedra, Ángeles Martín como Laida, Carlos Manrique Sastre como Príncipe Reinero, Alberto Vela como Cupido y Beatriz Fernández como Euterpe.

El equipo creativo de LOS LOCOS DE VALENCIA

Junto a Pepa Pedroche en la dirección y José Luis Alonso de Santos en la versión, el equipo creativo cuenta con Lucía Bravo como ayudante de dirección; Juan Gómez-Cornejo e Ion Anibal (AIV) en el diseño de iluminación; Alberto Vela en el diseño de sonido; Alessio Meloni en el diseño de escenografía; Daniel Torres en el diseño de vestuario; y Alberto Sánchez Diezma en la coreografía.

LOS LOCOS DE VALENCIA es una producción de la Comunidad de Madrid para Teatros del Canal, en coproducción con Club Media Network y el Complejo del Teatro San Martín de Buenos Aires.

El espectáculo, en español, tiene una duración de 1 hora y 40 minutos sin intermedio y está recomendado para mayores de 12 años. Podrá verse en la Sala Verde de los Teatros del Canal del 1 al 20 de septiembre de 2026.

Además, las funciones de los días 3 y 17 de septiembre contarán con un encuentro con el público después de la representación.

Las entradas están disponibles desde 9 euros a través de la web oficial de los Teatros del Canal.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Need more Spain Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...