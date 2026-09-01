L’ALEGRIA QUE PASSA viaja a China este septiembre con cuatro funciones en Shanghái

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L’ALEGRIA QUE PASSA, el musical de Dagoll Dagom basado en la obra de Santiago Rusiñol, viajará este septiembre hasta Shanghái para ofrecer cuatro funciones los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Shanghai Culture Square. La producción, estrenada en Catalunya en 2023, continúa así su recorrido internacional con una nueva parada en uno de los principales espacios escénicos de la ciudad.

La llegada a China supone un hito para el teatro musical catalán, ya que L’ALEGRIA QUE PASSA será el primer musical en catalán que podrá verse en el país. Las representaciones se ofrecerán en catalán con sobretítulos en chino, acercando al público de Shanghái una de las producciones más destacadas del repertorio reciente de Dagoll Dagom.

El montaje cuenta con dirección escénica de Marc Rosich, dirección musical de Andreu Gallén y dirección coreográfica de Ariadna Peya. Las funciones tendrán lugar en el Shanghai Culture Square, un equipamiento con capacidad para 2.000 espectadores, en una producción programada por VertebrART y con el apoyo del Institut Ramon Llull.

La presencia de L’ALEGRIA QUE PASSA forma parte de una amplia muestra de teatro catalán que llegará a Shanghái durante el mes de septiembre. Entre el 5 y el 20 de septiembre se presentarán también TU EM VAS PROMETRE UNA HISTÒRIA D’AMOR y THAUMA, sumando nueve funciones y diferentes encuentros con el público. La iniciativa refuerza la proyección internacional de la creación escénica catalana y su presencia en el circuito cultural chino.

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