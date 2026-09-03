LA ROSA 14 regresa al Gran Teatro Pavón tras agotar localidades la pasada temporada

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LA ROSA 14 regresa este 4 de septiembre al Gran Teatro Pavón de Madrid, donde abrirá la temporada 2026/2027 después de haber agotado las localidades de todas sus funciones la pasada temporada. Gaia Doblas firma el texto y protagoniza la obra, dirigida por Eva Manjón, que parte de la historia de Carmen Cuesta Rodríguez para recuperar la memoria de Las 13 Rosas.

La obra se inspira en los hechos relacionados con las trece jóvenes fusiladas por la dictadura franquista en Madrid el 5 de agosto de 1939, pocos meses después del final de la Guerra Civil. Frente a otros relatos sobre Las 13 Rosas, LA ROSA 14 coloca en el centro a Carmen, superviviente de la Cárcel de Ventas y amiga de las jóvenes asesinadas, para aproximarse a aquellos acontecimientos desde su memoria.

La acción comienza cuando Carmen recibe la noticia de que debe acudir al juzgado. Ese momento despierta el recuerdo de sus amigas y del encargo que dejaron antes de morir: que sus nombres no fueran borrados de la historia. A partir de ahí, la protagonista recorre diferentes episodios de su vida y se enfrenta a la memoria de quienes ya no están.

Aunque Gaia Doblas sostiene la representación como única intérprete sobre el escenario, la dramaturgia se apoya en un coro de actrices que pone voz a sus compañeras y a otros personajes de sus recuerdos. En él participan Marta Navarrete, Gisela del Pino, María Mérida, Ana Pro, Adriana Cura, Sara Menea, Ana Celeiro, Almudena Escoriza, Luiza Saviello, Irene Pulido, Blanca Lozano, Paula Arguimbau, Nikole Olabarrieta, Ana Molina, Teresa Lepe y Clara Romeu.

El público también forma parte de la propuesta escénica. Desde el comienzo asume el papel del Consejo de Guerra y, a medida que avanza la representación, contribuye desde las butacas a construir distintos personajes y espacios de los recuerdos de Carmen.

La producción cuenta con música original de Juanjo Molina, Clara Bilbao en el diseño de vestuario, Nacho Arjona y Edgar Calot en el diseño de iluminación y Groucho Studios en el diseño sonoro. El actor José Manuel Seda colabora además como la voz del juez que aparece en la obra.

LA ROSA 14 es una creación de Evita Produce, compañía y productora teatral fundada por Eva Manjón y Juanjo Molina, responsable también de montajes como MI ÚLTIMA NOCHE CON SARA y JUANA. La producción fue reconocida con el Premio Godot del Público 2026.

Tras la acogida de su anterior temporada, LA ROSA 14 regresa al Gran Teatro Pavón a partir del 4 de septiembre, abriendo la temporada 2026/2027 del teatro madrileño.

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