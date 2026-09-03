LA HISTORIA INTERMINABLE, EL MUSICAL llega a Valladolid con 22 funciones

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LA HISTORIA INTERMINABLE, EL MUSICAL llega este 4 de septiembre al Teatro Calderón de Valladolid, donde ofrecerá 22 funciones hasta el próximo 20 de septiembre dentro de la programación de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Basado en la célebre novela de Michael Ende, el musical lleva al escenario el universo de Fantasia y la historia de Bastian, Atreyu y la Emperatriz Infantil, junto a algunas de las criaturas más reconocibles de este clásico de la literatura fantástica.

La producción de beon. Entertainment combina música en directo, interpretación, escenografía, efectos visuales y animatrónica para trasladar al escenario una historia sobre la imaginación, la amistad, la valentía y el poder transformador de los libros.

El espectáculo cuenta con música y canciones originales, que conviven con el conocido tema NeverEnding Story, y ha sido reconocido con el Premio Talía a la Mejor Escenografía y dos Premios de Teatro Musical.

Al frente del equipo creativo se encuentran Dario Regattieri como productor ejecutivo, Iván Macías como compositor y productor artístico, Félix Amador como autor del libreto y las letras, Federico Barrios Fierro en la dirección y coreografía, María José Santos como directora vocal y supervisora artística y Ricardo S. Cuerda en la escenografía.

Completan el equipo Felipe Ramos y Jesús Díaz en el diseño de iluminación, Alejandro Martín en el diseño de sonido, Antonio Belart en el vestuario, Pablo Santos en la dirección de producción, Aarón Domínguez en el diseño de caracterización y peluquería, Laurence Aliganga en la dirección musical y Alfred Cobami en el diseño de efectos de magia. Los animatrónicos son responsabilidad de KREAT FX, con Fito Delidarda y Alejandra Varela.

Las 22 representaciones de LA HISTORIA INTERMINABLE, EL MUSICAL se desarrollarán entre el 4 y el 20 de septiembre, convirtiendo al espectáculo en una de las propuestas teatrales de la programación de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid.

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