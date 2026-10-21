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La compañía canaria LA CHIRICHOTA regresa a Madrid con ¡VUELVEN LOS CLÁSICOS!, el espectáculo con el que inició su trayectoria en 2022. La propuesta, que combina música, humor e ironía social, tendrá dos únicas funciones en el Teatro Capitol Gran Vía los próximos 28 y 29 de noviembre, dentro de su nueva gira.

¿Qué pasaría si Beethoven, Mozart, Bach, Vivaldi o Tchaikovsky regresaran al siglo XXI y descubrieran que el reguetón y el trap dominan las listas de éxitos? A partir de esta premisa, La Chirichota construye una parodia musical que enfrenta a algunos de los grandes nombres de la música clásica con las tendencias y costumbres de la sociedad actual.

El espectáculo combina canciones, personajes y referencias a la actualidad para explorar, desde el humor, los cambios en la industria musical y las nuevas formas de entender el éxito. Las armonías vocales y la interpretación escénica se unen a una mirada irónica sobre la cultura contemporánea, en un montaje pensado para todos los públicos.

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 2022, La Chirichota está formada por Víctor Lemes, Dani Rodríguez, Juan Dávila, Daniel Quevedo, Abraham Santacruz e Isaac Dos Santos. Desde sus inicios, la compañía ha llevado su propuesta humorística a escenarios de España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Con ¡VUELVEN LOS CLÁSICOS!, el grupo recupera el espectáculo que marcó el comienzo de su recorrido para acercarlo de nuevo al público madrileño. La primera función será el sábado 28 de noviembre a las 18:00 h, mientras que la segunda se celebrará el domingo 29 de noviembre a las 17:00 h. El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos y está dirigido a todos los públicos.

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