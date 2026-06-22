Gerónimo Rauch triunfa en el Royal Albert Hall con LES MISÉRABLES THE ARENA TOUR

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Una jornada histórica para el teatro musical internacional con acento hispano. Hemos tenido acceso en exclusiva a las imágenes de los emocionantes saludos finales del debut de Gerónimo Rauch en el legendario Royal Albert Hall de Londres, recinto que acoge una de las paradas más esperadas de la gira mundial LES MISÉRABLES THE ARENA CONCERT SPECTACULAR. El público londinense se rindió ante el intérprete en una ovación ensordecedora tras la función en este formato monumental. Este hito ha contado, además, con un reencuentro cargado de simbolismo, ya que la dirección musical ha corrido a cargo del prestigioso director sevillano Alfonso Casado. Ambas trayectorias se cruzaron de forma muy significativa en España cuando coincidieron en la histórica producción de LOS MISERABLES en el Teatro Lope De Vega de Madrid; años después, ambos han vuelto a unirse para conquistar uno de los templos de la música más importantes del mundo.

Este debut en el Royal Albert Hall marca el inicio del"Grand Finale" de la producción de Cameron Mackintosh, una etapa definitiva que marcará el cierre de este tour de arenas tras dos años de éxitos internacionales en más de 30 ciudades. En estas funciones históricas, que se celebrarán entre mayo y agosto, Rauch compartirá el emblemático papel de Jean Valjean con dos auténticas leyendas del género: Alfie Boe (quien lleva quince años ligado al rol desde el concierto del 25º aniversario) y Killian Donnelly (uno de los Valjean más celebrados del West End y de la gira). Los tres se alternarán en el escenario de recintos tan imponentes como el Radio City Music Hall de Nueva York y el propio Royal Albert Hall de Londres, suponiendo un hito sin precedentes para el artista argentino, que liderará la despedida de la gira en las dos capitales mundiales del teatro musical.

La trayectoria de Gerónimo Rauch con la obra de Boublil y Schönberg es tan amplia como reconocida, comenzando desde el ensamble en la producción de Argentina hasta alcanzar el papel de Jean Valjean en Madrid—interpretación por la que recibió el premio a la Mejor Actuación Masculina Protagonista—, para dar después el salto al West End londinense antes de incorporarse a este formato de concierto monumental. El anuncio del reparto para estas paradas finales en Dublín, Birmingham, Londres y Nueva York mantiene un nivel de excelencia extraordinario. Acompañando a los Valjean, el elenco contará con figuras de la talla de Bradley Jaden y Jeremy Secomb en el papel de Javert, y Samantha Barks compartiendo el rol de Fantine con Katie Hall. El reparto de estrellas se completa con nombres de la talla del actor británico Matt Lucas en el papel de Thénardier, Marina Prior y Helen Walsh como Madame Thénardier, Jac Yarrow como Marius, Beatrice Penny-Touré como Cosette, Shan Ako como Éponine y Christian Mark Gibbs como Enjolras.

De forma paralela a este colosal compromiso internacional, el artista se encuentra actualmente organizando dos conciertos especiales en Madrid y Buenos Aires para conmemorar su carrera. Bajo el título 26 AÑOS EN ESCENA, Rauch celebrará su trayectoria profesional con estas dos únicas citas donde repasará los momentos más significativos de su vida sobre los escenarios.

Mientras la producción estable de LES MISÉRABLES continúa su histórica andadura en el Sondheim Theatre de Londres, este formato de concierto monumental —que cuenta con un diseño de producción escalado para grandes audiencias, nuevas escenografías e iluminación— encara sus últimos meses con una altísima demanda de entradas tras su paso por Singapur y su inminente regreso a Europa. Pronto podremos hablar con Gerónimo Rauch en una entrevista exclusiva donde nos hablará a fondo de este inolvidable debut en el Royal Albert Hall y de todo lo que está por venir en este fin de gira. ¡No te la pierdas!

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