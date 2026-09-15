El productor español José Llano lleva CHICAGO al Teatro Nacional de República Dominicana

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José Llano Presenta lleva CHICAGO al gran Teatro Nacional de Santo Domingo con una nueva producción de este reconocido musical de Broadway. El espectáculo se realizará los días 18, 19 y 20 de septiembre, con una nueva función añadida para el domingo.

CHICAGO es una historia de fama, ambición y escándalo ambientada en el Chicago de los años 20. La producción sigue a Roxie Hart, una bailarina de club nocturno que tras asesinar a su amante, busca evitar la condena y convertir su caso en una oportunidad para alcanzar la fama. En prisión, Roxie conoce a Velma Kelly, una artista acusada de asesinar a su marido y a su hermana. Ambas se convierten en rivales mientras intentan llamar la atención de los medios y conseguir un lugar bajo los focos. Para ayudarla en su propósito, Roxie contará con Billy Flynn, un abogado capaz de convertir un crimen en un espectáculo mediático.

Esta producción cuenta con un elenco ejemplar, encabezado por Karla Fatule como Roxie Hart, Robmariel Olea como Velma Kelly y Javier Grullón como Billy Flynn. CHICAGO busca trasladar al escenario el glamour y la energía de los años 20 a través de una puesta en escena marcada por la música, baile y mundo del espectáculo.

Escrito por Fred Ebb y Bob Fosse, con música de John Kander y letras de Fred Ebb, CHICAGO se ha convertido en uno de los musicales más reconocidos de Broadway. La obra cuenta con seis premios Tony®, dos premios Olivier y un Grammy®, además de haber sido representada en 36 países y vista por más de 33 millones de espectadores.

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