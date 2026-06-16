El Teatro Infanta Isabel revive la emoción de UNA LUZ TÍMIDA

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El emblemático Teatro Infanta Isabel abrió sus puertas para vivir un reencuentro muy esperado: la proyección de la versión grabada de UNA LUZ TÍMIDA (o UNA LLUM TÍMIDA en su título original). Dos años después de haberse despedido de los escenarios, y tras haber conmovido a más de 30.000 espectadores a lo largo de sus cuatro años de trayectoria, esta historia de amor entre Isabel y Carmen regresó por una sola noche a la gran pantalla, precisamente en el mismo escenario donde se grabó su versión castellana en 2023.

El ambiente en el patio de butacas reflejaba la nostalgia y el cariño hacia una obra inspirada en hechos reales que, bajo la dirección de Marilia Samper y con la música original de Andrea Puig, supo entrelazar el texto y la guitarra de una manera única. Cada acorde y cada palabra proyectada volvieron a pellizcar el corazón de los asistentes, demostrando la vigencia de un proyecto nacido para romper el silencio y reivindicar las vidas y las luchas de las mujeres lesbianas como parte fundamental de nuestra memoria histórica.

Tras el visionado de la obra, la emoción dio paso a la reflexión con un coloquio final. El director y comunicador David Velduque, creador de Sabor a Queer, fue el encargado de moderar una charla muy cercana y conectada con el público, que contó con la participación de la propia autora y actriz, Àfrica Alonso. Durante el encuentro, se recordó el gran viaje de esta producción independiente, que en su día cosechó importantes nominaciones como los Premios Butaca al Mejor Musical, Mejor Composición Musical y Mejor Actriz Revelación para Alonso, además de su nominación a Mejor Musical de Pequeño Formato en los Premios Teatro Musical (Musical OFF PTM).

Más allá de la nostalgia por el final de las funciones en directo, la proyección de UNA LUZ TÍMIDA demostró que las buenas historias encuentran siempre la forma de seguir uniendo a las personas.

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