El Teatro Calderón estrena 'ALMA DE ZARZUELA'

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El próximo 20 de junio, el Teatro Calderón de Madrid estrenará Alma de zarzuela, una propuesta escénica que combina música, dramaturgia y contexto histórico para acercar al público al repertorio lírico español. El espectáculo tendrá lugar en Lírico, la azotea del teatro, dentro de la programación cultural desarrollada en este espacio.

La producción plantea un recorrido por la historia de la zarzuela y su estrecha relación con el Teatro Calderón, inaugurado en 1917 como Teatro Odeón y considerado uno de los espacios culturales más relevantes de la capital durante gran parte del siglo XX. A lo largo de su trayectoria, el teatro acogió representaciones de títulos emblemáticos como LA ROSA DEL AZAFRÁN, LUISA FERNANDA o LA CHULAPONA, obras que forman parte del patrimonio lírico español.

Lejos del formato de concierto convencional, ALMA DE ZARZUELA incorpora una dramaturgia que enlaza las distintas piezas musicales mediante intervenciones escénicas. Estas secuencias sitúan cada número en su contexto histórico y social, evocando el Madrid de las primeras décadas del siglo pasado y la evolución de la zarzuela a lo largo del tiempo.

La cuenta espectáculo con dirección de escena de Jorge Torres , dirección musical y piano de Miguel Huertas y libreto de Carlos Crooke . El elenco está integrado por las sopranos Carmen Solís y María Rey Joly, los tenores Carlos Crooke y Enrique Ferrer, y el barítono Antonio Torres.

La propuesta se desarrollará al aire libre en la azotea del Teatro Calderón, ofreciendo una experiencia que combina patrimonio cultural, entorno urbano y música en directo. La apertura de puertas está prevista para las 21:45 horas e incluye un consumo para los asistentes.

Con esta iniciativa, el Teatro Calderón recupera la vinculación histórica de sus escenarios con la zarzuela y propone una nueva forma de acercarse a uno de los géneros más representativos de la tradición lírica española.

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