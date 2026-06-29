EL GRAN SHOW se presenta en el Teatro Soho Club con un recorrido por los grandes éxitos de Broadway

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El pasado viernes 26 de junio, las luces del madrileño Teatro Soho Club se encendieron para acoger el estreno de EL GRAN SHOW, la más reciente producción de la compañía teatral Musical de Sueños. Ubicado en la céntrica Plaza de España, el espacio acogió una cita que dio comienzo a las 22:00 horas, congregando a un público ante una propuesta concebida como un homenaje directo a los títulos más emblemáticos de la historia de Broadway y del West End. La velada cumplió con su objetivo fundacional de fusionar el canto en directo, la danza y la interpretación en un montaje diseñado para conectar con espectadores de todas las edades y servir como una vía de acceso cercana al género musical.

Bajo la dirección artística del director italiano Andrea Scarpino, la puesta en escena logró estructurar un recorrido dinámico que alternó con precisión el ritmo de los grandes números colectivos con los pasajes más íntimos y emotivos de partituras que han marcado a distintas generaciones. La propuesta coreográfica original estuvo a cargo del coreógrafo y bailarín Richy Rodríguez Ferrer. Para dinamizar la velada y dotar de un ritmo ágil al concierto homenaje, el montaje incorporó números puramente coreografiados donde la danza tomó el protagonismo absoluto sin intervención vocal, así como breves sketches cómicos entrelazados entre las actuaciones musicales.

El peso de defender este exigente repertorio recayó sobre un elenco de siete jóvenes compuesto por Analia Romero, Edgar Castle, Mara River, Paula López, Sofia Lopes, Yaxe Pérez y el propio Richy Rodríguez Ferrer. El programa musical de la noche ofreció una selección antológica que transportó a los asistentes a través de algunos de los mayores hitos del teatro musical contemporáneo y clásico. A lo largo del espectáculo, el elenco revivió las partituras y la magia de grandes producciones cinematográficas y teatrales como WICKED, EL GRAN SHOWMAN, LOS MISERABLES, MOULIN ROUGE o CABARET, entre otros, configurando un viaje sonoro y visual que el público dictaminó con una calurosa recepción al término de la función.

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