EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS, nominado a los international OPERA AWARDS 2026
La producción del Theater Basel, con una destacada presencia de artistas españoles, está nominada en la categoría de Musical Theatre
La zarzuela española EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS, de Francisco Asenjo Barbieri, con libreto de Luis Mariano de Larra, se estrenó en Theater Basel el 27 de septiembre de 2025. El estreno supuso un acontecimiento histórico para la lírica española, ya que por primera vez una zarzuela se presentó en Suiza, en su idioma original y con un destacado elenco español. El montaje fue realizado en coproducción con el Teatro de La Zarzuela, el Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo y Los Paladines.
Bajo la dirección escénica de Christof Loy y la dirección musical de José Miguel Pérez-Sierra, la propuesta combina una ambientación histórica con elementos contemporáneos y pone en primer plano el contraste entre la intriga política y la vitalidad popular del Madrid del siglo XVIII. Frente a la Sinfonieorchester Basel, la producción contó con un elenco conformado por David Oller como Lamparilla, Carmen Artaza como Paloma, Cristina Toledo como la Marquesita, Santiago Sánchez como Don Luis, Alejandro Baliñas Vieites como Don Juan de Peralta y Joselu López como Don Pedro de Montforte.
La partitura de Barbieri, estrenada por primera vez en 1874, mezcla seguidillas, tiranas, jotas y fandangos con una refinada escritura orquestal. Asimismo, narra el amor entre Lamparilla, un pícaro barbero y Paloma, la costurera. La historia sigue sus idas y vueltas, cortejos y las intrigas políticas en las se ven envueltos sin haberlo previsto.
Según Albert Garriga, corresponsal de ÓPERA ACTUAL, la función de EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS recibió más de diez minutos de aplausos y una ovación en pie. La crítica también destacó especialmente las interpretaciones de David Oller y Carmen Artaza, así como la dirección musical de Pérez-Sierra.
La opereta española competirá en los International Opera Awards 2026 junto a distinguidas producciones como LA CAGE AUX FOLLES, KILLING CARMEN, THE SOUND OF MUSIC, JESUS CHRIST SUPERSTAR y THE LIGHT IN THE PIAZZA. Los ganadores se anunciarán el 21 de noviembre de 2026 en el MusikTheater an der Wien de Viena, en una ceremonia presentada por Petroc Trelawny y retransmitida mundialmente a través de OperaVision.
La nominación supone un nuevo reconocimiento internacional para la zarzuela y para los artistas españoles que han llevado la obra de Barbieri a un escenario referente de la escena lírica europea.
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...
|
Annie, El Musical
Teatro Alcazar (9/25-7/31)
|
101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
|
The Last Five Years
Espacio Alma (8/20-9/28)
|
Six El Musical
Teatro Gran Vía (9/12-11/08)
|
90 MINUTOS
Teatro Maravillas (5/26-9/29)
|
El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)
|
Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)