EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS, nominado a los international OPERA AWARDS 2026

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La zarzuela española EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS, de Francisco Asenjo Barbieri, con libreto de Luis Mariano de Larra, se estrenó en Theater Basel el 27 de septiembre de 2025. El estreno supuso un acontecimiento histórico para la lírica española, ya que por primera vez una zarzuela se presentó en Suiza, en su idioma original y con un destacado elenco español. El montaje fue realizado en coproducción con el Teatro de La Zarzuela, el Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo y Los Paladines.

Bajo la dirección escénica de Christof Loy y la dirección musical de José Miguel Pérez-Sierra, la propuesta combina una ambientación histórica con elementos contemporáneos y pone en primer plano el contraste entre la intriga política y la vitalidad popular del Madrid del siglo XVIII. Frente a la Sinfonieorchester Basel, la producción contó con un elenco conformado por David Oller como Lamparilla, Carmen Artaza como Paloma, Cristina Toledo como la Marquesita, Santiago Sánchez como Don Luis, Alejandro Baliñas Vieites como Don Juan de Peralta y Joselu López como Don Pedro de Montforte.

La partitura de Barbieri, estrenada por primera vez en 1874, mezcla seguidillas, tiranas, jotas y fandangos con una refinada escritura orquestal. Asimismo, narra el amor entre Lamparilla, un pícaro barbero y Paloma, la costurera. La historia sigue sus idas y vueltas, cortejos y las intrigas políticas en las se ven envueltos sin haberlo previsto.

Según Albert Garriga, corresponsal de ÓPERA ACTUAL, la función de EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS recibió más de diez minutos de aplausos y una ovación en pie. La crítica también destacó especialmente las interpretaciones de David Oller y Carmen Artaza, así como la dirección musical de Pérez-Sierra.

La opereta española competirá en los International Opera Awards 2026 junto a distinguidas producciones como LA CAGE AUX FOLLES, KILLING CARMEN, THE SOUND OF MUSIC, JESUS CHRIST SUPERSTAR y THE LIGHT IN THE PIAZZA. Los ganadores se anunciarán el 21 de noviembre de 2026 en el MusikTheater an der Wien de Viena, en una ceremonia presentada por Petroc Trelawny y retransmitida mundialmente a través de OperaVision.

La nominación supone un nuevo reconocimiento internacional para la zarzuela y para los artistas españoles que han llevado la obra de Barbieri a un escenario referente de la escena lírica europea.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 36 Days 17 Hrs 28 Min 09 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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