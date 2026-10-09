Dónde ver LA GRAN AUDICIÓN, que estrena su especial de castings este 10 de octubre

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La espera ha terminado y LA GRAN AUDICIÓN está lista para levantar el telón en Canal Sur. Creado por Dario Regattieri y presentado por María Casado y Pablo Puyol, este ambicioso formato ocupará el prime time de los sábados para encontrar a la próxima gran estrella del teatro musical. El estreno oficial tendrá lugar este sábado 10 de octubre con un programa especial de 60 minutos centrado íntegramente en las audiciones, mientras que el 17 de octubre llegará la esperada primera gala, donde los 24 aspirantes seleccionados comenzarán a competir y demostrar su talento sobre el escenario.

El camino hasta el plató no ha sido fácil: más de 1.000 candidatos se han presentado a las exigentes pruebas celebradas en Granada, Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona. En este primer especial, los espectadores podrán descubrir tanto las actuaciones más memorables como el lado humano, los nervios y las historias personales detrás de cada aspirante, reflejando la complejidad de dominar la triple disciplina imprescindible en el género: canto, danza e interpretación. Una vez cerrado el casting, el foco se trasladará de lleno a la competición escénica de los 24 finalistas que buscan consolidar su carrera profesional.

Para garantizar que nadie se pierda ningún detalle, las opciones de visionado responden al lema “Tú eliges dónde ver La Gran Audición”. Quienes prefieran la cita lineal tradicional podrán seguir cada gala los sábados por la noche en CanalSur Televisión. Con el objetivo de hacerlo accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento, el programa también se emitirá en directo y estará disponible posteriormente bajo demanda a través de CanalSur Más, además de poder seguirse de forma online en el canal de YouTube de la cadena.

La aventura, sin embargo, va mucho más allá de la pantalla. El formato busca hacer partícipe al público en todo momento trasladando la interacción a lagranaudicion.com, el epicentro digital donde los seguidores podrán acceder a contenidos exclusivos y todas las novedades. Como resume la premisa del programa: “Tú eliges dónde verlo. Y en nuestra web, vives mucho más”.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 22 Days 15 Hrs 55 Min 31 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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