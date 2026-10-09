Dónde ver LA GRAN AUDICIÓN, que estrena su especial de castings este 10 de octubre
El nuevo talent show podrá seguirse en directo y bajo demanda a través de CanalSur Televisión, CanalSur Más, YouTube y su web oficial.
La espera ha terminado y LA GRAN AUDICIÓN está lista para levantar el telón en Canal Sur. Creado por Dario Regattieri y presentado por María Casado y Pablo Puyol, este ambicioso formato ocupará el prime time de los sábados para encontrar a la próxima gran estrella del teatro musical. El estreno oficial tendrá lugar este sábado 10 de octubre con un programa especial de 60 minutos centrado íntegramente en las audiciones, mientras que el 17 de octubre llegará la esperada primera gala, donde los 24 aspirantes seleccionados comenzarán a competir y demostrar su talento sobre el escenario.
El camino hasta el plató no ha sido fácil: más de 1.000 candidatos se han presentado a las exigentes pruebas celebradas en Granada, Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona. En este primer especial, los espectadores podrán descubrir tanto las actuaciones más memorables como el lado humano, los nervios y las historias personales detrás de cada aspirante, reflejando la complejidad de dominar la triple disciplina imprescindible en el género: canto, danza e interpretación. Una vez cerrado el casting, el foco se trasladará de lleno a la competición escénica de los 24 finalistas que buscan consolidar su carrera profesional.
Para garantizar que nadie se pierda ningún detalle, las opciones de visionado responden al lema “Tú eliges dónde ver La Gran Audición”. Quienes prefieran la cita lineal tradicional podrán seguir cada gala los sábados por la noche en CanalSur Televisión. Con el objetivo de hacerlo accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento, el programa también se emitirá en directo y estará disponible posteriormente bajo demanda a través de CanalSur Más, además de poder seguirse de forma online en el canal de YouTube de la cadena.
La aventura, sin embargo, va mucho más allá de la pantalla. El formato busca hacer partícipe al público en todo momento trasladando la interacción a lagranaudicion.com, el epicentro digital donde los seguidores podrán acceder a contenidos exclusivos y todas las novedades. Como resume la premisa del programa: “Tú eliges dónde verlo. Y en nuestra web, vives mucho más”.
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