Dimensión Vocal anuncia su despedida de los escenarios

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Dimensión Vocal ha anunciado el cierre de su etapa como productora y compañía teatral. La formación se despedirá de los escenarios de Madrid con las últimas funciones de sus dos espectáculos, VOCAL EXPRESS y CON LA BOCA ABIERTA, que compartirán temporada por última vez en el Teatro Lara entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

La despedida comenzará el 7 de septiembre con VOCAL EXPRESS, que ofrecerá seis últimas funciones en Madrid: 7 de septiembre, 5 y 11 de octubre, 9 de noviembre, 14 de diciembre y 4 de enero de 2027. Esta última fecha supondrá la representación final del espectáculo en la capital.

CON LA BOCA ABIERTA regresará al Teatro Lara el 27 de septiembre y contará con cinco funciones antes de su despedida: 27 de septiembre, 18 de octubre, 15 de noviembre, 6 de diciembre y 2 de enero de 2027.

La compañía ha confirmado que no habrá nuevas temporadas ni prórrogas de ninguno de los dos espectáculos.

Dos espectáculos para cerrar una etapa

El Teatro Lara ha ocupado un lugar destacado en la trayectoria teatral de Dimensión Vocal y será también el escenario en el que la formación cierre esta etapa.

VOCAL EXPRESS, su propuesta más reciente, es una comedia musical 100 % vocal protagonizada por cinco amigos que emprenden un viaje marcado por retrasos, turbulencias, controles de seguridad y todo tipo de situaciones inesperadas. El espectáculo combina humor, música y virtuosismo vocal y ha acompañado a la formación en parte de su trayectoria internacional.

Junto a él se despedirá CON LA BOCA ABIERTA, el espectáculo que consolidó la vertiente teatral de Dimensión Vocal y que ha completado cinco temporadas en Madrid. La propuesta reúne más de un centenar de éxitos musicales mediante armonías vocales, beatbox, humor y coreografías, utilizando la voz como principal instrumento sobre el escenario.

Ambos títulos coincidirán así por última vez en el Teatro Lara antes del final de la actividad teatral de la compañía.

Dimensión Vocal nació en 2011 y desde entonces ha desarrollado diferentes proyectos en los que ha combinado música, teatro y humor, explorando las posibilidades de la música a capela tanto dentro como fuera de España.

A lo largo de su trayectoria, la formación ha llevado a escena diferentes propuestas musicales y ha desarrollado sus dos principales espectáculos músico-teatrales, CON LA BOCA ABIERTA y VOCAL EXPRESS.

Ahora, después de 15 años de actividad, Dimensión Vocal pondrá fin a su etapa como productora y compañía teatral, cerrando su recorrido en Madrid en uno de los escenarios que más estrechamente ha estado ligado a su trayectoria.

Las últimas funciones de VOCAL EXPRESS y CON LA BOCA ABIERTA tendrán lugar en el Teatro Lara entre el 7 de septiembre de 2026 y el 4 de enero de 2027.

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