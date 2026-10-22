¿De qué trata EL ALMA AL AIRE, EL MUSICAL? Todo sobre el nuevo fenómeno de la Gran Vía
Descubre las claves del nuevo título que llena el Teatro Coliseum con el choque entre dos mundos, el latido del mar y una imponente escenografía.
La cartelera de la Gran Vía madrileña suma una de las propuestas más esperadas de la temporada con la llegada de EL ALMA AL AIRE, EL MUSICAL, un espectáculo original que entrelaza la emoción del teatro musical con el repertorio universal de Alejandro Sanz. Ambientada en Gazulea, un pueblo costero gaditano donde el viento de Levante y la búsqueda mística de una sirena marcan el compás cotidiano, la historia arranca cuando una constructora llega desde Madrid con la intención de adquirir los terrenos y transformar por completo la identidad de la localidad.
En medio de esta encrucijada se produce el cruce definitivo entre dos realidades: la resistencia local que encarnan Ale, su madre Soledad y su abuelo frente a la llegada de Alma junto a sus hijas, Ella y Sandy. Entre el conflicto vecinal y la amenaza del cambio, surge de forma inevitable una historia de amor entre Ale y Ella que funciona como puente entre dos mundos opuestos, despertando viejos silencios y obligando a cada personaje a mirarse de frente.
El hilo conductor de este viaje son las icónicas melodías de Alejandro Sanz, adaptadas dramatúrgicamente para servir de desahogo, pulso interno y voz coral de toda una comunidad. Lejos de funcionar como un simple homenaje, las canciones se funden con la narrativa para plantear un dilema universal: hasta dónde estamos dispuestos a arriesgarnos por descubrir quiénes somos realmente y defender aquello que amamos.
A todo ello se une una imponente concepción escenográfica y un diseño visual que traslada al espectador directamente al litoral andaluz, envolviendo al público en una experiencia inmersiva repleta de contrastes líricos y gran espectacularidad técnica. EL ALMA AL AIRE, EL MUSICAL se representa actualmente en el Teatro Ocaso Coliseum de Madrid, consolidándose como una de las grandes citas escénicas del año en la capital.
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