Cinco películas musicales que no te puedes perder este Halloween
Os dejamos un listado de los musicales que no te puedes perder en la noche más terrorífica del año
Halloween también es una buena ocasión para descubrir el lado más oscuro del cine musical. Desde historias de venganza hasta mundos fantásticos y personajes de pesadilla, el género del musical tiene propuestas para todos los gustos. En BroadwayWorld Spain recopilamos cinco películas musicales para añadir a tu lista de imprescindibles este octubre.
Tim Burton nos lleva a las calles del Londres victoriano con SWEENEY TODD: EL BARBERO DIABÓLICO DE LA CALLE FLEET, una historia de venganza protagonizada por un barbero que regresa dispuesto a ajustar cuentas con quienes destrozaron su vida. El director también está detrás de PESADILLA ANTES DE NAVIDAD, en la que Jack Skellington, el rey de Halloween, descubre la Navidad e intenta trasladar su espíritu a su propio mundo, con resultados tan inesperados como disparatados. Ambas películas son perfectas para disfrutar del espíritu de Halloween.
Por otra parte, la magia y las brujas también tienen su espacio en esta selección con WICKED. La película explora la historia de Elphaba y Glinda antes de los acontecimientos de El mago de Oz, en una aventura que combina amistad, hechizos y secretos.
Para quienes prefieren el humor negro, LA TIENDA DE LOS HORRORES propone una historia mucho más disparatada: una planta aparentemente extraordinaria esconde un apetito de lo más aterrador y acaba convirtiendo una floristería en una auténtica pesadilla.
Y, para cerrar esta lista, no puede faltar THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW, todo un clásico de culto estrenado en 1975. Lo que comienza como una parada inesperada de una pareja en un misterioso castillo termina en una noche surrealista llena de personajes extravagantes, canciones inolvidables y situaciones que desafían cualquier convención.
Estas cinco películas demuestran que el cine musical también puede ser perfecto para Halloween. Si queréis saber más sobre estás películas y averiguar donde las podéis ver, no os perdáis este vídeo. Además, estad muy atentos, porque pronto subiremos más musicales perfectos para pasar una noche de miedo.
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