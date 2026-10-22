Cinco películas musicales que no te puedes perder este Halloween

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Halloween también es una buena ocasión para descubrir el lado más oscuro del cine musical. Desde historias de venganza hasta mundos fantásticos y personajes de pesadilla, el género del musical tiene propuestas para todos los gustos. En BroadwayWorld Spain recopilamos cinco películas musicales para añadir a tu lista de imprescindibles este octubre.

Tim Burton nos lleva a las calles del Londres victoriano con SWEENEY TODD: EL BARBERO DIABÓLICO DE LA CALLE FLEET, una historia de venganza protagonizada por un barbero que regresa dispuesto a ajustar cuentas con quienes destrozaron su vida. El director también está detrás de PESADILLA ANTES DE NAVIDAD, en la que Jack Skellington, el rey de Halloween, descubre la Navidad e intenta trasladar su espíritu a su propio mundo, con resultados tan inesperados como disparatados. Ambas películas son perfectas para disfrutar del espíritu de Halloween.

Por otra parte, la magia y las brujas también tienen su espacio en esta selección con WICKED. La película explora la historia de Elphaba y Glinda antes de los acontecimientos de El mago de Oz, en una aventura que combina amistad, hechizos y secretos.

Para quienes prefieren el humor negro, LA TIENDA DE LOS HORRORES propone una historia mucho más disparatada: una planta aparentemente extraordinaria esconde un apetito de lo más aterrador y acaba convirtiendo una floristería en una auténtica pesadilla.

Y, para cerrar esta lista, no puede faltar THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW, todo un clásico de culto estrenado en 1975. Lo que comienza como una parada inesperada de una pareja en un misterioso castillo termina en una noche surrealista llena de personajes extravagantes, canciones inolvidables y situaciones que desafían cualquier convención.

Estas cinco películas demuestran que el cine musical también puede ser perfecto para Halloween. Si queréis saber más sobre estás películas y averiguar donde las podéis ver, no os perdáis este vídeo. Además, estad muy atentos, porque pronto subiremos más musicales perfectos para pasar una noche de miedo.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 9 Days 16 Hrs 47 Min 47 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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