Comienzan las audiciones presenciales de LA GRAN AUDICIÓN en cinco ciudades españolas

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

El proceso de selección de LA GRAN AUDICIÓN entra en una de sus etapas más decisivas tras el cierre de la convocatoria online. El nuevo formato televisivo de Canal Sur Televisión y la productora beon. Entertainment, concebido a partir de una idea original de Dario Regattieri y conducido por Pablo Puyol y María Casado, ha iniciado su gira de audiciones presenciales para evaluar de forma directa a los aspirantes preseleccionados. La ruta de convocatorias comenzó el pasado 26 de agosto en Granada y concluye hoy su paso por Málaga, continuando durante los próximos días por Sevilla (29 y 30 de agosto), Madrid (2 y 3 de septiembre) y Barcelona (5 y 6 de septiembre).

Durante estas sesiones presenciales, el equipo de selección somete a los candidatos a una exhaustiva valoración técnica en las tres disciplinas esenciales del teatro musical. En el apartado de danza, los participantes deben ejecutar una coreografía de unos 45 segundos orientada al lenguaje de este género escénico. Por su parte, la prueba vocal requiere la interpretación de un tema del repertorio de teatro musical en cualquier idioma, preferiblemente apoyado en base musical, mientras que el bloque de actuación consiste en la representación de escenas extraídas de diversos textos de musicales reconocidos.

La finalidad de estas pruebas radica en valorar de forma integral el potencial escénico de cada artista, buscando perfiles versátiles capaces de asumir las exigencias del sector profesional contemporáneo. El equipo del programa no solo evalúa el virtuosismo técnico individual en canto o danza, sino la capacidad interpretativa global para defender un personaje de gran formato sobre las tablas y resistir la disciplina del entrenamiento escénico.

Quienes logren superar esta ronda itinerante accederán al gran casting final, programado para los días 15 y 16 de septiembre en Sevilla. A lo largo de estas dos jornadas de trabajo intensivo se definirán los aspirantes seleccionados para ingresar en el formato televisivo, el cual documentará el proceso real de formación, preparación técnica y competición de los intérpretes en su camino hacia una oportunidad profesional en la industria del teatro musical.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Don't Miss a Spain News Story

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...