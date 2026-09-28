BROADWAY PARTY lleva la fiesta del teatro musical a Valencia y Madrid en octubre

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El ocio nocturno y las artes escénicas se dan la mano con la llegada de BROADWAY PARTY, una propuesta temática que desembarcará en Valencia y Madrid durante el mes de octubre. El evento nace con el objetivo de ofrecer un espacio de ocio centrado exclusivamente en el teatro musical, reuniendo los temas más representativos de títulos emblemáticos como MOULIN ROUGE, CHICAGO, HIGH SCHOOL MUSICAL y SIX. La iniciativa plantea un formato festivo en el que las bandas sonoras teatrales sustituyen al repertorio habitual de las discotecas comerciales.

La experiencia musical estará a cargo de dos DJs especializados en el género, quienes conducirán una sesión ininterrumpida orientada al baile y al canto coral. Para apoyar la participación de los asistentes, la producción integrará recursos audiovisuales en sala mediante pantallas con las letras de las canciones en formato karaoke colectivo. Asimismo, la dinamización del evento incluirá actuaciones en directo, animación continua a lo largo de la tarde y reparto de dulces para complementar la ambientación escénica.

El formato invita al público a acudir caracterizado de sus personajes favoritos de la cartelera musical o en atuendos de gala, facilitando un punto de encuentro para theatre kids. La organización hace hincapié en el desarrollo de un entorno seguro, inclusivo y accesible para todas las personas que deseen integrarse en esta comunidad.

El calendario oficial arrancará en Valencia el sábado 17 de octubre en la discoteca Indiana, mientras que la edición de Madrid se llevará a cabo el domingo 25 de octubre en la sala Marta, Cariño!. Ambas convocatorias mantendrán un horario de tarde, operando de 17:00 a 23:00 con un total de seis horas de duración. El acceso a las sesiones estará restringido estrictamente a mayores de 18 años, canalizándose la reserva y venta de entradas a través de los canales informativos de los organizadores.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 33 Days 13 Hrs 38 Min 27 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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