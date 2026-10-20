ASSASSINAT PER A DOS llega al Teatre Goya por primera vez en catalán
El musical, ganador del Premio BroadwayWorld Spain al Mejor Musical de Pequeño Formato, está protagonizado por Dídac Flores y Mikel Herzog Jr
Esta noche se estrena en el Teatre Goya de Barcelona ASSASSINAT PER A DOS, la versión en catalán de una comedia musical que lleva tres temporadas en Madrid. Protagonizada por Dídac Flores y Mikel Herzog Jr., la obra combina intriga, humor y virtuosismo musical. Es una propuesta que llega a Barcelona después de recibir varios reconocimientos en su versión en castellano, entre ellos cuatro Premios OFF, incluidos los de Mejor Musical y Mejor Actor Principal para Dídac Flores, así como dos Premios Teatro Musical y el Premio BroadwayWorld Spain al Mejor Musical de Pequeño Formato.
La adaptación y dirección son de Zenón Recalde, mientras que la dirección musical corre a cargo de Gaby Goldman. La traducción y adaptación al catalán es obra de David Pintó. Uno de los principales retos de la obra es que sus dos protagonistas interpretan trece personajes y tocan el piano durante la función. Mikel Herzog Jr. da vida al policía Marcus Moscowitz, mientras que Dídac Flores interpreta a los doce sospechosos. Nicolás Sans ejerce de cover de todos los personajes, mientras que la escenografía es de Javier Alegría, el vestuario de Silvina Falcón, y la iluminación de Alba Santiago.
Durante la rueda de prensa de presentación, Flores ha explicado que el piano es un elemento fundamental del espectáculo, y Herzog, por su parte, ha destacado que el instrumento funciona prácticamente como un personaje más. Además, han interpretado un avance del musical.
El paso al catalán también ha supuesto un trabajo adicional para los intérpretes, que llevan dos años representando la obra en castellano en Madrid. Dídac Flores ha agradecido la adaptación de David Pintó y ha destacado la importancia de poder interpretar el espectáculo en su lengua: “Muchos actores que somos de aquí tenemos que marcharnos a Madrid, y es una suerte, pero poder hacerlo en catalán es un privilegio”.
La versión catalana convivirá con la castellana, ya que los dos actores continuarán ofreciendo funciones en Madrid durante el fin de semana y representará la obra en Barcelona los lunes y martes hasta el 24 de noviembe.
Escrita por Kellen Blair y Joe Kinosian, esta comedia musical de estilo whodunit rinde homenaje a las historias clásicas de misterio y suspense. En ASSASSINAT PER A DOS, el policía Marcus Moscowitz sueña con convertirse en detective. Cuando el famoso novelista Arthur Whitney aparece asesinado en el salón de su casa, encuentra la oportunidad de demostrar sus habilidades. Sin embargo, deberá interrogar a doce sospechosos para descubrir quién ha cometido el crimen. Entre ellos se encuentran la viuda del escritor, Dahlía; su psicólogo, el doctor Griff; la bailarina Paulette Lewis y sus vecinos, Harry y Anne. Marcus dispone de poco más de una hora para resolver el caso.
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