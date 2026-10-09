ASSASSINAT PER A DOS aterriza en catalán en el Teatre Goya de Barcelona
El musical policíaco, protagonizado por Mikel Herzog Jr. y Dídac Flores dando vida a trece personajes al piano, se estrenará el próximo 20 de octubre
El Teatro Goya de Barcelona se prepara para acoger uno de los grandes acontecimientos de la temporada con el estreno, por primera vez en catalán, de ASSASSINAT PER A DOS. La cita tendrá lugar el próximo 20 de octubre a las 19:30 horas, ofreciendo al público una vuelta de tuerca al género detectivesco que combina altas dosis de humor, música en directo y un despliegue interpretativo fuera de lo común.
La trama arranca una fatídica noche en la que el famoso novelista Arthur Whitney es asesinado en el salón de su casa. El agente de policía Marcus Moscowitz, interpretado por Mikel Herzog Jr., ve en este caso la oportunidad perfecta para demostrar su instinto y convertirse en detective. El único inconveniente es que se enfrenta a doce sospechosos (desde la viuda Dahlía y el psicólogo Dr. Griff hasta la bailarina Paulette Lewis o los vecinos Harry y Anne), todos ellos encarnados de manera camaleónica por Dídac Flores en poco más de una hora de interrogatorios locos y frenéticos.
Creada originalmente por Kellen Blair y Joe Kinosian y galardonada en el Off-Broadway con el premio Joseph Jefferson, esta comedia de estilo whodunit destaca por contar con sus dos únicos actores interpretando a trece personajes mientras tocan el piano a cuatro manos. La adaptación y dirección general corren a cargo de Zenón Recalde, con dirección musical de Gaby Goldman y la traducción y adaptación al catalán firmada por David Pintó.
El montaje llega a Barcelona avalado por el rotundo éxito de su versión en castellano en Madrid. El musical ha permanecido en la capital durante dos años y ha cosechado galardones como cuatro Premios OFF (incluyendo Mejor Musical y Mejor Actor Principal para Dídac Flores), dos Premios Teatro Musical y el Premio Broadway World Spain al Mejor Musical de Pequeño Formato. Al frente de esta aventura se sitúan dos artistas multifacéticos de gran trayectoria: Mikel Herzog Jr. (formado en el Conservatori Superior de Música del Liceu y finalista de la última edición del Benidorm Fest) y Dídac Flores (creador de compañías y habitual de grandes producciones musicales).
Las entradas para asistir al estreno en el Teatro Goya ya se encuentran disponibles a través de la web oficial del teatro.
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