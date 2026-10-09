ASSASSINAT PER A DOS aterriza en catalán en el Teatre Goya de Barcelona

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El Teatro Goya de Barcelona se prepara para acoger uno de los grandes acontecimientos de la temporada con el estreno, por primera vez en catalán, de ASSASSINAT PER A DOS. La cita tendrá lugar el próximo 20 de octubre a las 19:30 horas, ofreciendo al público una vuelta de tuerca al género detectivesco que combina altas dosis de humor, música en directo y un despliegue interpretativo fuera de lo común.

La trama arranca una fatídica noche en la que el famoso novelista Arthur Whitney es asesinado en el salón de su casa. El agente de policía Marcus Moscowitz, interpretado por Mikel Herzog Jr., ve en este caso la oportunidad perfecta para demostrar su instinto y convertirse en detective. El único inconveniente es que se enfrenta a doce sospechosos (desde la viuda Dahlía y el psicólogo Dr. Griff hasta la bailarina Paulette Lewis o los vecinos Harry y Anne), todos ellos encarnados de manera camaleónica por Dídac Flores en poco más de una hora de interrogatorios locos y frenéticos.

Creada originalmente por Kellen Blair y Joe Kinosian y galardonada en el Off-Broadway con el premio Joseph Jefferson, esta comedia de estilo whodunit destaca por contar con sus dos únicos actores interpretando a trece personajes mientras tocan el piano a cuatro manos. La adaptación y dirección general corren a cargo de Zenón Recalde, con dirección musical de Gaby Goldman y la traducción y adaptación al catalán firmada por David Pintó.

El montaje llega a Barcelona avalado por el rotundo éxito de su versión en castellano en Madrid. El musical ha permanecido en la capital durante dos años y ha cosechado galardones como cuatro Premios OFF (incluyendo Mejor Musical y Mejor Actor Principal para Dídac Flores), dos Premios Teatro Musical y el Premio Broadway World Spain al Mejor Musical de Pequeño Formato. Al frente de esta aventura se sitúan dos artistas multifacéticos de gran trayectoria: Mikel Herzog Jr. (formado en el Conservatori Superior de Música del Liceu y finalista de la última edición del Benidorm Fest) y Dídac Flores (creador de compañías y habitual de grandes producciones musicales).

Las entradas para asistir al estreno en el Teatro Goya ya se encuentran disponibles a través de la web oficial del teatro.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 22 Days 15 Hrs 53 Min 30 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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