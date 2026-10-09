A través de una jornada especial EL TEATRO DE LA ZARZUELA celebra 170 años de historia
El coliseo madrileño conmemora su aniversario con una iniciativa para convertir la fecha en el Día Mundial de la Zarzuela
El teatro de la Zarzuela conmemora sus 170 años el próximo 10 de octubre con una programación que incluye radio en directo, iniciativas para recuperar la memoria de la lírica española y actividades digitales. Además, el teatro impulsará una campaña para que la fecha sea reconocida como el Día Mundial de la Zarzuela.
Inaugurado el 10 de octubre de 1856, el Teatro de la Zarzuela nació con el propósito de ofrecer un espacio propio a la lírica española. El proyecto fue impulsado por los compositores Francisco Asenjo Barbieri y Joaquín Gaztambide, el libretista Luis Olona y el cantante Francisco Salas. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los principales escenarios del género y continúa dedicado a su conservación y difusión.
La jornada comenzará a las 08:30 horas con la emisión en directo de NO ES UN DÍA CUALQUIERA, el programa de RNE presentado por Pepa Fernández. Este segmento incluirá entrevistas, actuaciones musicales y contenidos especiales. La entrada será gratuita hasta completar aforo, con apertura de puertas a las 08:00 horas. A las 10:00 horas se presentará una nueva edición de MUJERES DE ZARZUELA, iniciativa del teatro junto a Wikiesfera para visibilizar la contribución femenina a la historia de la lírica española. El proyecto busca incorporar a cerca de 30 mujeres vinculadas al género a Wikipedia.
El aniversario también traerá novedades para ¡QUÉ COMIENCE LA FUNCIÓN!, una escape room digital en la que los participantes deberán ponerse en la piel de los profesionales del teatro y ayudar a preparar todo para que pueda levantarse el telón. A partir del 10 de octubre, la experiencia estará disponible en ocho idiomas: español, inglés, francés, portugués, italiano, gallego, catalán y euskera.
La celebración concluirá con una reivindicación para que el 10 de octubre sea declarado Día Mundial de la Zarzuela, Para contribuir con la causa el teatro anima a apoyar la iniciativa en redes sociales con los hashtags #DiaMundialDeLaZarzuela y #DMZ.
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