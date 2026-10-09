A través de una jornada especial EL TEATRO DE LA ZARZUELA celebra 170 años de historia

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El teatro de la Zarzuela conmemora sus 170 años el próximo 10 de octubre con una programación que incluye radio en directo, iniciativas para recuperar la memoria de la lírica española y actividades digitales. Además, el teatro impulsará una campaña para que la fecha sea reconocida como el Día Mundial de la Zarzuela.

Inaugurado el 10 de octubre de 1856, el Teatro de la Zarzuela nació con el propósito de ofrecer un espacio propio a la lírica española. El proyecto fue impulsado por los compositores Francisco Asenjo Barbieri y Joaquín Gaztambide, el libretista Luis Olona y el cantante Francisco Salas. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los principales escenarios del género y continúa dedicado a su conservación y difusión.

La jornada comenzará a las 08:30 horas con la emisión en directo de NO ES UN DÍA CUALQUIERA, el programa de RNE presentado por Pepa Fernández. Este segmento incluirá entrevistas, actuaciones musicales y contenidos especiales. La entrada será gratuita hasta completar aforo, con apertura de puertas a las 08:00 horas. A las 10:00 horas se presentará una nueva edición de MUJERES DE ZARZUELA, iniciativa del teatro junto a Wikiesfera para visibilizar la contribución femenina a la historia de la lírica española. El proyecto busca incorporar a cerca de 30 mujeres vinculadas al género a Wikipedia.

El aniversario también traerá novedades para ¡QUÉ COMIENCE LA FUNCIÓN!, una escape room digital en la que los participantes deberán ponerse en la piel de los profesionales del teatro y ayudar a preparar todo para que pueda levantarse el telón. A partir del 10 de octubre, la experiencia estará disponible en ocho idiomas: español, inglés, francés, portugués, italiano, gallego, catalán y euskera.

La celebración concluirá con una reivindicación para que el 10 de octubre sea declarado Día Mundial de la Zarzuela, Para contribuir con la causa el teatro anima a apoyar la iniciativa en redes sociales con los hashtags #DiaMundialDeLaZarzuela y #DMZ.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 22 Days 18 Hrs 21 Min 28 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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