PROBA OTWARTA Will Come to Teatr Wielki

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Jak wygląda praca na dużej scenie, zanim kurtyna uniesie się w górę? Program Próba Otwarta jest niepowtarzalną okazją do obejrzenia fragmentu próby muzycznej dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Artyści uchylają rąbka tajemnicy, zapraszając uczniów do swojego twórczego świata.

Program stwarza niepowtarzalną okazję do poznania bieżącego repertuaru Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz odsłania kulisy pracy realizatorów i zespołów artystycznych uczestniczących w tworzeniu spektakli operowych i baletowych. Obserwacja pracy zespołów pozwala na wykształcenie większej wrażliwości, bogatszej wyobraźni, ale również na włączenie się w krwioobieg życia kulturalnego w stolicy. Aby jeszcze lepiej wykorzystać czas spędzony podczas programu, prosimy o poświęcenie przynajmniej 1 godziny lekcyjnej na zapoznanie się z treścią spektaklu i przedyskutowanie, jakie wątki literackie, społeczne oraz wartości ponadczasowe niesie ze sobą konkretne dzieło.

Zapraszamy na widownię ok. godz. 10.00 grupy młodsze (klasy 5-8 szkoły podstawowej) i ok. godz. 12.00 grupy starsze (szkoły ponadpodstawowe). Czas przebywania na próbie to ok. 1h. W przerwie próby planujemy spotkanie z dyrygentem, który będzie uczestniczył w rozmowie z młodzieżą i odpowie na pytania dotyczące spektaklu oraz swojej pracy. Przewidywany czas spotkania z Maestro to ok. 15 minut.

Teatr zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych spotkań z dyrygentem ze względu na specyfikę pracy zespołów i sytuację sceniczną.

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