RAÍCES DE JAUJA: NOCHE DE GALA ANDINA Will Come to Gran Teatro Nacional

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Dos referentes del folclore latinoamericano, Raíces de Jauja y Savia Andina, se reunirán en un mismo escenario para ofrecer un espectáculo que celebra la riqueza de la música andina, con canciones que invitan a cantar, bailar y reconectar con nuestras raíces.

Raíces de Jauja es una reconocida agrupación peruana de música andina, identificada con el estilo tunantero y las tradiciones musicales de Jauja. Su propuesta rinde homenaje a la identidad y las costumbres de la región, con un repertorio que incluye canciones como Mi dueña, La orquesta y Amantes perfectos, entre otras.

Por su parte, Savia Andina, fundada en 1975 en Potosí, Bolivia, es una de las agrupaciones más importantes e influyentes de la música tradicional boliviana. A lo largo de su trayectoria, ha conquistado al público con temas emblemáticos como El minero, Por qué estás triste y Verbenita.

Ambas agrupaciones interpretarán algunos de los temas más representativos de sus trayectorias en un espectáculo que celebra la identidad cultural y el vínculo entre las tradiciones musicales de Perú y Bolivia.

Este encuentro será una oportunidad especial para disfrutar de los sonidos que mantienen viva nuestra herencia musical y reafirman la vigencia del folclore andino.

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