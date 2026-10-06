SERENATA A LA MARINERA Will Come to Gran Teatro Nacional

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En la víspera del Día Nacional de la Marinera, el Gran Teatro Nacional presenta Serenata a la Marinera, un espectáculo que celebra la riqueza, elegancia y diversidad de una de las expresiones más representativas de nuestra identidad cultural.

La velada reunirá en un solo escenario la elegancia, coquetería y fuerza de las distintas variantes regionales de la marinera: Limeña, Norteña, Ayacuchana, Puneña y Arequipeña, en un recorrido por la diversidad de estilos y tradiciones que enriquecen esta danza peruana.

Además, durante esta noche especial, se rendirá un merecido reconocimiento como Personalidad Meritoria de la Cultura a destacados referentes e instituciones que, con su trayectoria y dedicación, contribuyen a preservar y mantener viva nuestra herencia cultural.

Ingreso libre, previa inscripción en Joinnus (agotado).

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