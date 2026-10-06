 Skip to main content
Shop Merch Add a Show Listing
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows Register/Login Games Grosses

SERENATA A LA MARINERA Will Come to Gran Teatro Nacional

The performance is set for 6 October.

By:
SERENATA A LA MARINERA Will Come to Gran Teatro Nacional

En la víspera del Día Nacional de la Marinera, el Gran Teatro Nacional presenta Serenata a la Marinera, un espectáculo que celebra la riqueza, elegancia y diversidad de una de las expresiones más representativas de nuestra identidad cultural.

La velada reunirá en un solo escenario la elegancia, coquetería y fuerza de las distintas variantes regionales de la marinera: Limeña, Norteña, Ayacuchana, Puneña y Arequipeña, en un recorrido por la diversidad de estilos y tradiciones que enriquecen esta danza peruana.

Además, durante esta noche especial, se rendirá un merecido reconocimiento como Personalidad Meritoria de la Cultura a destacados referentes e instituciones que, con su trayectoria y dedicación, contribuyen a preservar y mantener viva nuestra herencia cultural.

Ingreso libre, previa inscripción en Joinnus (agotado).

Click Here to Get Tickets
More on Gran Teatro Nacional
Recent Articles
Hevia Dance Company Will Perform HOLOGRAMA // EL FIN at Gran Teatro Nacional
Hevia Dance Company Will Perform HOLOGRAMA // EL FIN at Gran Teatro Nacional
9/10/2026

Love Theater in ? Join The Community!

Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age.

Learn More


Calling All Talented High School / College Students — Submissions Are Open!

BroadwayWorld TV

View all Videos

Peru SHOWS


Recommended For You
Buy Tickets