OG3NE Komt Opnieuw Met Drie Verschillende STREAMING LOCKDOWN LIVE' CONCERTEN Met Dit Keer Als Thema 'THE DISCO EDITION

Juist in deze tijd verlangen we allemaal naar een avond ongedwongen feesten! Helaas is dat fysiek voorlopig niet mogelijk.

Tijd voor weer iets leuks dus! Na het ongekende succes van de Home Isolation Video's & Concerten en drie zeer geslaagde streaming kerstconcerten vanuit de Winter Efteling is het weer tijd voor een feestje! Op DONDERDAG 11, 18 & 25 MAART van 20.00 uur tot 21.00 uur geeft OG3NE drie verschillende STREAMING 'LOCKDOWN LIVE' CONCERTEN met als thema 'THE DISCO EDITION'.

Samen met OG3NE terug naar de zorgeloze tijd van de disco. De tijd van 'Saturday Night Fever', verlichte dansvloeren, spiegelbollen, plateauzolen en energieke, steengoede dansmuziek. We nemen u mee naar 'The Best Disco In Town'! Ga mee terug naar de fantastische Jaren '70 en '80!

Door een livestream ticket aan te schaffen haalt u OG3NE gewoon in huis voor het ultieme thuisfeest! Vanuit uw eigen woonkamer gaat u drie avonden dansen, meezingen en genieten van de allergrootste discohits vertolkt door de magische stemmen van OG3NE.

Donderdag 11, 18 en 25 maart van 20.00 uur tot 21.00 uur drie totaal verschillende STREAMING LOCKDOWN LIVE WITH OG3NE CONCERTS met de allergrootste discoknallers. De linkverkoop begint MAANDAG 1 MAART om 9 uur via www.ticketpoint.nl. De prijs voor een streaminglink is € 8,95 per concert. Een passe-partout om alle drie de concerten te kunnen zien kost € 22,00.