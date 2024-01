Feature: JONGVOLWASSENEN GAAN GRAAG EN VAKER NAAR HET THEATER!

Nederlanders gaan weer graag, en willen nog vaker, naar het theater. Dat is de uitslag van het grote landelijke onderzoek Toekomstperspectief theaterbezoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Ook geeft een grote meerderheid aan dat een bezoek aan het theater belangrijk tot zeer belangrijk is. Tijdens het komend Nationaal Theaterweekend gaan er honderdduizenden Nederlanders naar een van de vele voorstellingen in de ruim tachtig theaters in het land. Uit de grootschalige enquête van het onderzoeksbureau Hendrik Beerda Brand Consultancy, in opdracht van het Nationaal Theaterweekend, blijkt dat men ook op andere dagen graag naar het theater gaan en het voornemen hebben om dit vaker te gaan doen.

Zestig procent van de volwassen Nederlandse bevolking vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat zoveel mogelijk Nederlanders een concert en/of voorstelling kunnen meemaken. Als redenen geven ze ontspanning/plezier (82 procent), het even in een andere wereld zijn (59 procent), iets bijzonders beleven (52%) en leerzaamheid (47%) op. Een belangrijke groep van de theaterbezoekers (30%) geeft aan het komende jaar vaker te gaan, terwijl slechts negen procent zegt minder vaak te zullen gaan. Van de groep die het afgelopen jaar minder naar het theater is geweest, zegt 44% dat zij vaker naar het theater willen gaan. Per saldo is de verwachting dat het aantal theaterbezoekers de komende 12 maanden zal stijgen. ‘Wat ons heel positief stemt is dat de groei vooral bij de groep jongvolwassenen (18-34 jaar) wordt verwacht,’ laat Boris van der Ham, voorzitter van de VVTP, weten. ‘In de afgelopen jaren hebben we hen op diverse manieren proberen te bereiken en dit onderzoek laat zien dat we op de goede weg zijn.’

‘We zijn ontzettend blij met de uitkomst van dit eerste onderzoek,’ laat Albert Verlinde, voorzitter van het Nationaal Theaterweekend weten. ‘Vanuit de theaters hoorden we al positieve berichten. Door dit onderzoek te laten uitvoeren krijgen we een goed inzicht of het publiek vaker wil gaan en zo niet, wat de redenen daarvoor zijn. Dan kunnen we daarop weer anticiperen. Het toont een positief perspectief voor de Nederlandse theatersector. Toch blijft er werk aan de winkel. Van de groep die weleens een theater heeft bezocht, zegt 26% dat ze voorheen vaker zijn geweest. Terwijl 23% gelukkig ook aangeeft naar meer voorstellingen of concerten te zijn geweest dan een jaar eerder.’

Een kleine meerderheid (58%) van de groep die minder naar het theater is gegaan, geeft het kostenniveau als reden op. Ook te weinig (aantrekkelijke) voorstellingen/concerten (41%) en gezondheidsredenen (40%) zijn belangrijke redenen.

Het gehele onderzoek Hendrik Beerda Brand Consultancy is op aanvraag verkrijgbaar.