Feature: DIEDERICK ENSINK BRENGT MUZIKALE STRIJD NAAR HET THEATER!

Diederick's Duel is een voorstelling waarin Diederick Ensink zijn publiek meeneemt op een uniek muzikaal avontuur. De strijd tussen verschillende muziekstijlen en -instrumenten staat centraal. Maar er is meer: Diederick duikt ook in de strijd in zijn eigen hoofd . Als multi-instrumentalist en zanger brengt hij diverse muziekstijlen samen en laat hij instrumenten met elkaar strijden op het podium. Maar achter deze muzikale strijd schuilt een diepere betekenis. Wat gebeurt er als de strijd in je hoofd de overhand neemt? Diederick gaat deze vraag aan op zijn eigen authentieke, muzikale manier. Het resultaat is een aaneenschakeling van grappige, ontroerende en herkenbare momenten, waarin het publiek wordt meegevoerd op een emotionele rollercoaster.

Muzikale alleskunner Diederick Ensink, die tot voor kort regelmatig te zien was in de muzikale items bij Koffietijd, keert terug naar de theaters met een gloednieuwe soloshow: Diederick's Duel. Deze unieke voorstelling belooft een meeslepende ervaring vol muziek, mooie liedjes en muzikale weetjes. Diederick gaat de uitdaging aan, niet tegen, maar mét al zijn muziekinstrumenten. Deze nieuwe productie van producent De TheaterJongens is een humoristische, ontroerende en bovenal herkenbare muzikale reis. Diederick’s Duel is vanaf 16 september 2023 te zien in de theaters door heel Nederland.

Aan het begin van het komende theaterseizoen zal de productie Musical Autumn Nights te zien zijn in slechts elf Nederlandse theaters. Per voorstelling zullen vijf solisten, in wisselende bezetting, met ensemble te zien zijn. De productie zal van september tot en met november te zien zijn in Roosendaal, Roermond, Veldhoven, Heerhugowaard, Den Haag, Uden, Capelle aan den IJssel, Rijswijk, Amstelveen, Spijkenisse en Beverwijk. De kaartverkoop voor alle voorstellingen van de Musical Autumn Nights is inmiddels van start gegaan via https://linktr.ee/musicalautumnnights.

