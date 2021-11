BWW Feature: SOY KROON EN THOMAS CAMMAERT IN TROMPETTIST IN AUSCHWITZ

AMSTERDAM - Acteurs Soy Kroon en Thomas Cammaert zijn vanaf maart 2022 te zien in het nieuwe toneelstuk Trompettist in Auschwitz, naar het gelijknamige boek van Dick Walda. Dat maakt producent De Theater BV vandaag bekend. De voorstelling vertelt het bijzonder aangrijpende en ware verhaal van Lex van Weren. Het stuk wordt geregisseerd door Eddy Habbema en zal op maandag 4 april 2022 in première gaan in de Leidse Schouwburg in Leiden.

"Trompettist in Auschwitz is een verhaal van overleven. Een verhaal van je vastklampen aan het kleinste sprankje schoonheid in een verder compleet duistere wereld. Een verhaal over één van de zwartste bladzijden uit onze wereldgeschiedenis", zegt producent Christian Seijkens. "Een verhaal dat aantoont hoe belangrijk het is dat we het blijven vertellen. Dat we blijven herdenken. Dat we nooit vergeten."

Soy is binnenkort te zien in de film Costa!! en de musical ONE. Eerder speelde hij rollen in o.a. Goodbye, Norma Jeane, Mamma Mia! en Hoogvliegers. Thomas is bekend door zijn deelname aan Wie is de Mol? en zijn rol in de bekroonde tv serie Ramses. In het theater was hij o.a. te zien in Sonneveld en Soldaat van Oranje. Momenteel speelt hij in het toneelstuk Lichter dan ik.

"De verhalen over de Tweede Wereldoorlog zijn schrijnend en heftig om te horen, maar het blijft ontzettend belangrijk om ze te vertellen, zodat we ze nooit vergeten", zegt Thomas. "Het is een eer om daar als acteur aan te mogen bijdragen. Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met Soy dit ontroerende verhaal op het toneel te brengen. Om dit samen met een vriend te mogen doen, maakt het extra bijzonder." Soy vervolgt: "Het boek greep me meteen naar de keel door de filmische vertelling, over de kracht van muziek in een vreselijke tijd. Samen met Thomas, waarmee ik ook nog eens goed bevriend ben, komen we naar de mensen toe en zullen we een puur verhaal vertellen."

Lex van Weren wordt geboren in 1920 en groeit op in Amsterdam. Het spelen op de trompet leert hij zichzelf aan. Als in de Tweede Wereldoorlog het hele gezin Van Weren wordt opgepakt en op transport wordt gezet naar vernietigingskamp Auschwitz, is het juist de trompet die hem het leven redt. Als enige van het gezin weet hij, als lid van het kamporkest, de verschrikkelijke tijd in het kamp te overleven als gevangene 16848. In 1980 haalde schrijver Dick Walda hem, na jaren van zwijgen, over om zijn verhaal te vertellen. Dat schokkende en emotionele relaas vormt het hart van deze intieme productie.

Trompettist in Auschwitz is geschreven door Allard Blom. De voorstelling is van maart tot begin mei 2022 te zien in heel Nederland.

