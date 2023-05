Ã“pera De Bellas Artes Estrena ProducciÃ³n De Los Pescadores De Perlas, De Georges Bizet

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Compañía Nacional de Ópera, presentarán en el Palacio de Bellas Artes una nueva producción de Los pescadores de perlas, de Georges Bizet, después de 21 años de su última presentación en este recinto. La agrupación del Inbal ofrecerá cuatro funciones: 25, 28, 30 de mayo y 1 de junio en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, martes y jueves a las 20:00 horas y domingo a las 17:00 horas. Los pescadores de perlas es una ópera en tres actos con música de Georges Bizet (1838-1875) y libreto de Eugène Cormon y Michel Carré, realizada por encargo de León Carvalho, director del Théâtre-Lyrique du Châtelet, de París, en el que se estrenó en 1863. Se trata de una ópera que, si bien infrecuente en el repertorio regular de los teatros del mundo, ha ido forjando una trayectoria cada vez más importante en términos del número de presentaciones que de la misma se hacen en todo el orbe. Compuesta por su autor a la edad de 24 años, no tuvo un recibimiento cálido en su estreno, probablemente debido a lo que los críticos parisinos llamaron "exotismo", tanto en la anécdota de que da cuenta esta obra, como por la música vanguardista que el joven Bizet compuso para la misma. La pieza gira en torno a grandes temas, como el amor, la amistad, las promesas y el sacrificio. Entre sus momentos más famosos se encuentran el dúo de Nadir y Zurga: Au Fond du Temple Saint... (En el fondo del templo sagrado...), uno de los más célebres dúos para tenor y barítono en el repertorio operístico, usado a modo de leitmotiv en toda la partitura; asimismo, el aria de Nadir titulada Je crois entendre encore... (Aún creo escuchar...), ambas obras recurrentes en programas concertísticos. La ópera ocurre en un pueblo de pescadores de perlas, donde dos amigos enamorados de la misma mujer, en su reencuentro, se prometen renunciar a su amor para que no nuble su amistad; sin embargo, muy pronto el destino pondrá a prueba esos votos. Nourabad, el gran sacerdote de Brahma y principal autoridad del poblado, ha traído a una sacerdotisa para que aplaque a los espíritus de las profundidades y de las tormentas, a fin de garantizar la mar en calma y abundancia en la pesca. Nadir reconoce en ella a Leïla, la mujer de quien se enamoró y de la que estuvo hablando con su amigo Zurga. La sigue en secreto y, al enfrentarla, le confiesa los sentimientos latentes en su corazón, mismos que son correspondidos por ella. Nourabad los descubre y la multitud decide imponerles la pena de muerte prevista en sus estrictas leyes. Zurga interviene para defender a su amigo, pero, al reconocer a Leïla, también los condena, al sentirse traicionado. Pronto, repara en que ella es la mujer que le salvó la vida mucho tiempo antes, cuando identifica el collar que él le regaló en agradecimiento y decide ayudar a los enamorados a escapar juntos. Nourabad descubre la maniobra de Zurga y ordena su captura y juicio. El reparto de solistas está encabezado por el tenor mexicano Jesús León, quien ha protagonizado el papel de Nadir en diferentes producciones de Europa y Asia; el barítono mexicano Tomás Castellanos, en el papel de Zurga; la soprano española Leonor Bonilla interpreta a Leïla y el bajo barítono mexicano Ricardo Ceballos en el papel de Nourabad. Con ellos toman parte el Coro del Teatro de Bellas Artes, cuya preparación para este título ha estado bajo la dirección del maestro Alfredo Domínguez, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y el maestro Iván López Reynoso, a cargo de la dirección concertadora. El equipo creativo está integrado por la dirección de escena de Juliana Vanscoit y el italiano Fabiano Pietrosanti, la escenografía y el vestuario también están a cargo de Vanscoit. El diseño de iluminación corresponde a Rafael Mendoza; Cinthia Muñoz en el diseño del maquillaje, Antonio Salinas en la coreografía y movimiento e Iván Cervantes en el diseño de escenotecnia. Participan además un cuerpo de actores-bailarines integrado por Alejandro Rosas, Gastón Yanes, Christopher Fragoso, Raúl Andrade, Félix Terán, Paulina Escalante, Yoalli Covarrubias y Ximena Salazar.

