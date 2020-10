Recibe Sandra Burgos El Premio Bellas Artes Baja California De Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 2020

Autoridades de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y del Gobierno del estado de Baja California, por medio de la Secretaría y el Instituto de Cultura de esta entidad, entregaron a Sandra Burgos el Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 2020 por su obra Archipiélago.



En esta ocasión la ceremonia de premiación estuvo enmarcada por la campaña "Contigo en la distancia" y se realizó de manera virtual a través de las plataformas del INBAL.



Tras reconocer la importancia de este galardón, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Lucina Jiménez López, afirmó que tiene más de cuatro décadas de alentar la dramaturgia, la vida del teatro mexicano de una manera profunda. "El hecho de que sea bajo el espíritu del nombre que lleva, de la maestra Luisa Josefina Hernández, nos compromete a mantener la vitalidad de ese premio y de esta disciplina".



Reiteró que esta edición es especialmente significativa, debido a que Sandra Burgos transita de la filosofía a la actuación, a la producción, a la narración y al mismo tiempo incursiona en la dramaturgia de una manera sorprendente, y señaló que "la dramaturgia es un espacio que nos permite repensar nuestras relaciones y las posibilidades de estar en el mundo".



Al referirse a Archipiélago, comentó que la obra nos permite pensarnos como esas unidades de ser, de sentir y de pensar, así como de relacionarnos con las y los demás para imaginar un mundo diferente. "Con toda la parte dramática que conlleva una realidad como la que vivimos, pero también como aquella que es capaz de imaginar una escritora como Sandra que además se mueve desde la dramaturgia, ha pasado por la edición de trabajos de cuento, conoce la escena desde cualquiera de sus rubros".



Por último, puntualizó que esta alianza con los gobiernos de los estados es lo que le da sentido al carácter nacional de una institución como Bellas Artes. "Es solo desde allí que podemos trabajar y ser cómplices en este quehacer que fue un compromiso sostenerlo a pesar de la pandemia, porque las palabras, las letras, son absolutamente indispensables para prefigurar una realidad que necesitamos pensar mucho".



Por su parte, el secretario de Cultura de Baja California, Pedro Ochoa Palacios, mencionó que es un honor mantener vigente, después de 43 años, este premio dedicado a las y los dramaturgos del país, incluidos a los que componen en lenguas originarias, de señas y extranjeros.



El también director general del Instituto de Cultura del estado invitó a las instituciones a seguir promoviendo la creación y difusión de artistas nacionales en este medio de contingencia, "ya que el arte y la cultura mantienen el ánimo de seguir viviendo y permite experimentar otras situaciones".



Sandra Burgos agradeció a los miembros del jurado y del presídium por haberle otorgado este premio, así como a familiares, maestros y amigos. Enseguida, relató el momento en que recibió la noticia vía telefónica.



"Estaba en un llamado de televisión. Recuerdo estar recostada en un silloncito esperando, un tanto aburrida, cuando sonó el teléfono. No reconocí el número. Contesté un poco de mala gana, la verdad, y escuché decir: '¿Hablo con la maestra Sandra Burgos?' ¿Quién será? pensé. Hace años que nadie me llama así, 'la maestra'. Tal vez olvidé algún documento o algún trámite. No quise especular. 'Sí', respondí todavía un tanto cortante, 'dígame'. 'Habla la doctora Lucina Jiménez, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para felicitarla porque usted ganó el Premio Bellas Artes de Dramaturgia Baja California Luisa Josefina Hernández 2020'."



Y agregó: "Perdí el aliento. Salté del sillón, me paré de un brinco. Una química extraña se produjo en mi cerebro al escuchar esas palabras. Esa química que se produce solo con eventos que te cambian la vida de un segundo a otro, ya sea para bien o para mal. Lo primero que noté fue que mi voz cambió, ahora había intriga y emoción en ella. '¿De verdad?', le pregunté a la doctora. 'Sí, maestra, felicidades', me dijo. '¡No lo puedo creer! ¿De verdad? ¿De verdad?', le pregunté a la doctora al menos dos veces más", contó.



La también actriz y productora de televisión apuntó que los seres humanos somos complejos, llenos de emociones, "que nos puede cambiar la vida de un segundo a otro". Luego concluyó con la lectura de algunos fragmentos de Archipiélago, su obra ganadora.



En su intervención, la coordinadora nacional de Literatura, Leticia Luna, leyó el fallo del jurado conformado por los dramaturgos Conchi León, Leonor Azcárate y Martín Zapata.



"A partir de la convocatoria de 2018, y en honor a la dramaturga, ensayista, escritora y traductora capitalina, renueva su nombre a Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández; de igual manera, ese mismo año se aceptan obras escritas en cualquier lengua inscritas en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales o en Lengua de Señas Mexicana", expuso.



Destacó que se recibieron 231 trabajos, de los cuales 153 fueron hombres, 73 mujeres y cuatro personas con otra identidad de género, con edades que oscilan entre los 18 y 59 años de edad, y que residen principalmente en la Ciudad de México, aunque también se inscribieron personas que viven en Argentina, Estados Unidos y Francia.



Finalmente, leyó la reseña de Archipiélago, y resaltó que se trata de una obra que cuestiona la noción y concepto de familia: "Esa esperanza de unión y apoyo que no es obligatoria y resulta dolorosa pero que, finalmente, podría permitir un autoconocimiento mayor".

