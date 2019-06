Pluma, Pincel Y Cuchara Son Una Misma Cosa En El Color De Los Sabores, Próxima Lectura Del Ciclo ¡Leo Luego Existo!

"Una mujer insólita, peregrina, sin lo que no sería lo que es: singular, talentosa pintora, cocinera y escritora. Todo lo es Martha Chapa en un tiempo. Pinta cuando escribe, cocina cuando pinta. Pluma, pincel y cuchara juntas, una sola cosa". Ese es uno de los múltiples fragmentos del libro El color de los sabores que el público disfrutará en las voces de los actores Raymundo Capetillo y Elia Domenzain, como parte del ciclo ¡Leo... luego existo!, el domingo 30 de junio, a las 12:00, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Martha Chapa, autora de El color de los sabores, estará presente durante esta sesión de lectura en voz alta, actividad de entrada libre, con cupo limitado, que en esta ocasión contará con un toque especial, ya que los dos actores eligieron dicho libro, pues se trata de una exploración personal de la pintora y escritora, quien conjunta las dos pasiones por las que es reconocida nacional e internacionalmente.

Esta actividad forma parte de un ciclo de Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que tiene como objetivo el fomento a la lectura, algo que la actriz y bailarina Elia Domenzain apoya desde hace tiempo.

"Me fascina este programa de fomento a la lectura. Te puedo asegurar que la gente que dice que no le gusta leer es porque no sabe lo que dice. Una cosa es conjuntar letras y palabras y otra es comprender lo que está escrito. La adecuada entonación, la invención de una voz mental a cada personaje y adentrarse a las historias son los principales elementos que nos convertirán a todos en serios amantes de la lectura", comentó la actriz.

No he dudado en ningún momento que la lectura cautiva, embelesa, atrapa y enamora -agregó-, por eso, en el momento en que nos convirtamos en un país de lectores, estoy segura que seremos otros ciudadanos, mejores seres humanos".

La actriz comentó que es importante recordar a la gente los beneficios de leer libros, revistas o lo que prefieran, porque no solo crecerán intelectualmente, sino que "también conocerán la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero con mayor criterio.

"Siempre será agradable leer a Juan Rulfo, Jorge F. Hernández, Carlos Fuentes y Pita Amor, entre otros autores orgullosamente mexicanos. Con esto quiero decir que quien haya descubierto la lectura se queda atrapado para siempre", dijo Domenzain.

Recomendó a las personas que quieran adentrarse al maravilloso mundo de la lectura que "primero conozcan el universo lleno de aventuras de Salgari, los relatos melancólicos de Elena Garro, el teatro realista de Carballido y Leñero, las ironías de Ibargüengoitia o los poemas de Castellanos, por mencionar algunos; aunque creo que lo mejor es que empiecen a leer cuentos.

"La vida no nos alcanzará para leer todos los libros que queramos o que nos gustan, por eso hay que saberla aprovechar. Cine, teatro, novela, cuento, ensayo, ciencia, cualquier tema es bueno para leer", concluyó la también directora de teatro y productora escénica.





Related Articles Shows View More Mexico Stories

More Hot Stories For You