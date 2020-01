Olvidando Recordar Y El Pagliacho Reanudarán Temporada En El Centro Cultural Del Bosque

Las obras Olvidando recordar, de Finegan Kruckemeyer y dirigida por Sandra Rosales, y El pagliacho, a cargo de Los Estrouberry Clowns, reanudarán temporada en el Centro Cultural del Bosque, la primera a partir del 18 de enero en la Sala Xavier Villaurrutia, y la segunda desde el 25 de enero en el Teatro del Bosque Julio Castillo.

Kruckemeyer, dramaturgo irlandés residente de Adelaida, Australia, es uno de los escritores más importantes a nivel internacional para jóvenes audiencias. Con 92 obras que se han presentado en los cinco continentes y traducido a ocho idiomas, ha sido merecedor de por lo menos un reconocimiento cada año desde 2002, entre ellos el Mickey Miners Lifetime Achievement Award, David Williamson Award for Excellence in Australian Playwriting y Sidney Myer Creative Fellowship.

En los últimos meses de 2019 su obra The Great Ignored fue interpretada por la compañía estadounidense First Stage; Die Out por la alemana Staatsteater Hannover y la estadounidense Knox College Theater; The Boy at the Edge of Everything por la vietnamita BIS Hanoi, y This Girl Laughs, por la irlandesa Graffiti Theatre.

Olvidando recordar, versión mexicana de Forgetting to Remember

Después de su exitosa escenificación en 2019, la versión mexicana de Forgetting to Remember: Olvidando recordar, presentada por la compañía Teatro Luna de Papel, bajo la dirección de Sandra Rosales, tendrá su segunda temporada del 18 de enero al 5 de abril en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, los sábados y domingos a las 13:00 horas.

Esta pieza, que cuenta con Teresa Alvarado en el diseño de escenografía y vestuario; Natalia Sedano, en iluminación, y Juanjo Rodríguez en el sonoro y en la música original; así como con la actuación de Yolanda Abbud, Marianna Morales y Reneé Doval, narra cómo una niña pequeña, junto con su abuela, aprende sobre los asuntos de la vida que deben ser recordados y los que deben olvidarse.

El nostálgico payaso cara blanca, en el Teatro del Bosque Julio Castillo

Por otro lado, la compañía Los Estrouberry Clowns, reconocida por montajes como Vagabondo circo, Cielo nube, Elementto, y Cirko de bolsillo, presentará en su segunda temporada, en el Teatro del Bosque Julio Castillo, El pagliacho, del 25 de enero al 26 de abril, los sábados y domingos a las 12:30 horas.

Esta obra, escrita por Fernando Hondall, con idea original de Erick Murias y dirección del famoso clown Raúl Zamora, parte de una nostálgica revisión del primer payaso cara blanca mexicano: José Soledad Aycardo Don Chole y su Circo Olímpico.

Inspirada en la reedición de Sergio Gómez -integrante del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (Citru) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura- de la obra Los poetas payasos del pueblo de Armando de Maria y Campos, esta pieza retrata las andanzas de uno de los primeros payasos mexicanos del siglo XIX, cuya importancia ha sido injustamente opacada por otras figuras del momento, como el payaso inglés Ricardo Bell.

Un circo con la innovadora escenografía circular

Con una innovadora escenografía de pista circular, en esta puesta en escena se ejecutan actos indispensables en los orígenes del circo, como acrobacias y equilibrio. Erick Murias aclara que "es la primera obra de Los Estrouberry Clowns en la que incursionan en otros lenguajes escénicos, pues existe un texto dramatúrgico, sin dejar de lado la comedia física y los gags cómicos".

El pagliacho cuenta con la interpretación de Jorge A. Caballero Vega, Dettmar Yáñez, María Cappelletti, Adriana Reséndiz, Víctor Siáñez, Lobo Lavalle, Yesmin Curiel, Erick Murias, Fernando Hondall, Gustavo Franco y Raúl Zamora, además de la música en vivo del Ensamble Jofranka.





