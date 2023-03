María Katzarava Fortalecerá Presencia Artística Nacional E Internacional Del EOBA

La directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Lucina Jiménez López, dio la bienvenida a la soprano María Katzarava como directora artística del Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA) y a la maestra Mariel Bartelotti en la coordinación ejecutiva de este centro de formación profesional.

En un encuentro cordial al que asistió la subdirectora general de Bellas Artes, Laura Ramírez Rasgado y el director de la Compañía Nacional de Ópera, Alonso Escalante, la titular del Inbal afirmó que "el público busca a la ópera como una manifestación entrañable para su biografía musical" y por ello, al referirse al EOBA, destacó que es único en América Latina, como un espacio de formación, profesionalización y de proyección vinculado al Instituto, reflejado en el crecimiento artístico logrado por muchas personas a lo largo de su trayecto.

"México es una potencia, en términos de cantantes, por la proyección internacional que tienen, especialmente en canto lírico, en ópera, y por todo lo que significa la pasión que mueve esta disciplina y que cobra cada vez una mayor importancia en la escena musical", señaló la titular del Inbal.

Al presentar a María Katzarava ante la actual generación beneficiada de profesionales del canto, docentes y personal administrativo de este Estudio, dio a conocer que la nueva directora artística tiene un programa de trabajo que contempla el fortalecimiento, no solo de formación sino de proyección individual, la diversificación de la presencia de nuestros cantantes a nivel nacional e internacional, y también el fortalecimiento del sentido de comunidad, el cual es muy importante, "porque ahí es donde se da la posibilidad de crecer también y crear vínculos en la especialidad de cada una y de cada uno".

Asimismo, informó que en esta nueva gestión la maestra Mariel Bartelotti estará al frente de la coordinación ejecutiva, quien asistirá en todos los procesos necesarios para facilitar el desarrollo de las actividades artístico-formativas y planeación de giras y presentaciones que serán apoyadas por la Dirección General de Bellas Artes y de todas las instancias del Instituto para cumplir una labor de servicio que contribuya al fortalecimiento de la formación, de la profesionalización y de la presencia escénica de todas y todos ustedes.

Por último, invitó a los beneficiarios a consolidar la colaboración bajo la dirección de la maestra Katzarava, y asumir los nuevos retos, fortalecer la disciplina, la autoexigencia y encontrar el camino que favorezca el trayecto de cada uno de nosotros.

"Estamos orgullosos de la potencialidad que tiene el Estudio de la Ópera, y queremos que brille a nivel nacional e internacional en la voz, en la presencia escénica, en la ética, en la estética de cada una y cada uno de ustedes, en el escenario y detrás de ellos; en la vida artística y también en los procesos formativos que aquí se llevan a cabo", apuntó la directora general del Inbal, instancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Un gran equipo para el EOBA

Tras agradecer a la directora general del Inbal, Lucina Jiménez, la confianza en ella depositada, la cantante mexicana compartió que su sueño y meta es que este EOBA se concierta en el estudio de ópera más importante de México y de Latinoamérica, y llegar a uno de los más reconocidos del mundo. "Claro que toma tiempo, no es de la noche a la mañana; sin embargo, si todos sumamos se puede lograr; somos responsables, disciplinados, aportamos todos, lo vamos a lograr, que así sea".

En el Teatro Regina, durante la presentación afirmó: "No vengo aquí a enseñar, ni a descubrir el hilo negro del canto, ni mucho menos. Soy su amiga ante todo y quiero aportar lo que aprendí y sigo aprendiendo".

Destacó que, "junto con la Compañía Nacional de Ópera, podamos sumar al EOBA para tener una participación abierta y de colaboración, impulsando su presencia en el máximo teatro que tenemos: el Palacio de Bellas Artes.

Preciso que en su plan de trabajo tiene proyectada la búsqueda y el rescate de la música -que casi no se hace-, "como las óperas en pequeño formato, que sean de bolsillo para que podamos llevarlas en giras; y aunque no es de la noche a la mañana, pero lo voy a lograr.

Recalcó: "Siempre lo voy a repetir, hay más cantantes de ópera exportados que futbolistas, y México es un país de cantantes y quiero que sea la mejor generación. Vamos a hacer equipo y vamos a hacer una suma de todos".

Por último, recordó que ella es ciento por ciento Inbal, pues "me formé en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes y qué mejor que regresar un granito de lo que México me dio; me dio mucho para formar mi carrera internacional. No me formé en un país extranjero; de aquí partí para hacer una carrera internacional".