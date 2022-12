La Secretaría De Cultura Y El Inbal Entregaron La Medalla Bellas Artes En Artes Visuales, Patrimonio Y Arquitectura

Con la Medalla Bellas Artes se reconoció este miércoles 14 de diciembre los campos de las artes visuales, de la arquitectura y del patrimonio cultural, por lo que al entregar las preseas la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Lucina Jiménez López, reiteró el compromiso por la protección de los bienes culturales, convencidos que la cultura es un bien público a nivel mundial.

La titular del Inbal, Lucina Jiménez López, y con la representación de la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, el director del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, Juan Carlos Bonet, entregaron la Medalla Bellas Artes 2020, 2021 y 2022 en las áreas de Artes Visuales, Patrimonio y Arquitectura.

La directora general del Instituto agradeció la presencia de los galardonados y de Frédéric Vacheron, representante de la Unesco en México, con quienes, dijo, compartimos siempre el compromiso de la defensa, la preservación y la difusión del patrimonio cultural de México y del mundo.

En ese sentido, expresó: "las Medallas Bellas Artes que hoy se entregan tienen que ver precisamente con esta importancia del patrimonio cultural y su reconocimiento e invitan a hacer una pausa para dedicar un momento de reflexión y de agradecimiento a quienes han aportado su trayectoria para enriquecer los campos de las artes viales, de la arquitectura y del patrimonio cultural.

Estas medallas -aseveró-- se instituyeron hace más de un cuarto de siglo para dedicar un momento a esa configuración de la memoria artística del país, la memoria artística, arquitectónica y patrimonial de una nación que está construida precisamente desde ahí; una tierra de artistas, un lugar de creación, un espacio fundamental donde las generaciones de creadores dialogan para mantener el espacio de la creación desde la libertad, como un lugar de encuentro, de diálogo y, al mismo tiempo, de generación de nuevas formas de entender el mundo.

Los galardonados en Artes visuales fueron la promotora cultural y curadora Miriam Kaiser (2020), la creadora artística Mónica Mayer (2021) y el pintor Arnaldo Coen (2022); en Patrimonio, la arquitecta Valeria Prieto López, defensora del patrimonio edificado, y el jurista Jorge Sánchez Cordero, especialista en legislación internacional; y en Arquitectura, Óscar Hagerman Mosquera y Alberto González Pozo.

Los templos, las casas, los patios son espacios para reunirse y cobijarse

Al hacer la semblanza de los galardonados en el campo de la Arquitectura, Dolores Martínez Orralde, subdirectora general de Patrimonio Artístico Inmueble del Inbal, expresó: "La arquitectura es un lugar, no un objeto, y cuando se hace arquitectura se hacen lugares: los templos, las casas, los patios son espacios para reunirse y cobijarse.

"La arquitectura es un lugar amable y un lugar en el que uno se identifica y se vuelve parte de uno y es parte de nosotros. Los arquitectos Hagerman y González Pozo han tomado en cuenta eso a lo largo de sus respetivas trayectorias".

Al recibir el premio a nombre de su padre, Lorenzo Hagerman agradeció el premio en un mensaje en el que aseveró que la arquitectura es una profesión de servicio y no es elitista. "Los proyectos arquitectónicos deben ser para que se viva, deben ser de una arquitectura flexible que el usuario pueda acomodar a su gusto y a su cultura y se pueda adaptar a los cambios. Solo así puede ser para todos".

Xavier Cortés Rocha hizo la semblanza de los ganadores en Patrimonio y destacó la trayectoria de la arquitecta Valeria Prieto, de quien dijo es "arquitecta y defensora del Patrimonio, y desde su profesión abrió camino a las mujeres en varios rubros, principalmente como funcionaria pública, cuando ello era primordialmente de hombres".

Mientras tanto, de Jorge Sánchez Cordero expresó que se trata de un jurista y defensor del patrimonio, un campo fundamental para la conservación y protección de los bienes culturales. Con las armas propias de su profesión, ha sido un gran defensor de la herencia cultural de los mexicanos.

Por lo cual Jorge Sánchez refirió: Hoy estamos de plácemes, porque la narrativa jurídica es memorizada por el propio Estado. Lo jurídico es importante en el diseño de la cultura, en la protección y en la salvaguarda del patrimonio cultural. El camino ha sido arduo, pero ha tenido una gran compañera en la directora general del Inbal. Juntos estamos de pie y con la frente muy en alto, porque creemos que el patrimonio merece mucho más. Ese ha sido mi proyecto de vida, defendiendo los intereses de mi país.

Por su parte, Luis Rius Caso destacó las trayectorias de los galardonados en Artes visuales: Miriam Kaiser, Mónica Mayer y Arnaldo Coen, de quienes dijo que son tres personajes muy queridos y respetados en el medio de las artes plásticas y visuales por sus valiosas trayectorias y aportaciones al campo de las artes en México y el mundo.

Finalmente, Juan Carlos Bonet dijo estar admirado por la gran cantidad de talento presente en la ceremonia y que son reconocidos por el pueblo de México, por las autoridades de Cultura. "Me congratulo de ser mexicano y parte de este país tan rico en arte, cultura y patrimonio artístico".

En tanto, Arnaldo Coen, agradeció a la Secretaría de Cultura y al Inbal y a las instituciones que me han acogido en mi trayectoria, pero sobre todo a quien me ha acompañado por más de 30 años, y que ha sido cómplice y coautora de casi todo lo que he hecho y que es Lourdes Sosa.

Mónica Mayer subrayó que el hecho de que una artista feminista esté presente aquí es "producto del trabajo de muchas historiadoras, artistas y funcionarias y muchas mujeres que llevamos muchas décadas tratando de visibilizar el trabajo de las mujeres artistas".

Para Miriam Kaiser, "es impresionante lo que hemos oído aquí de trayectorias, de hechos para México, por gente que se reúne hoy aquí. Siempre digo que he sido como una titiritera, alguien que trata de que sucedan las cosas, y lo seguiré haciendo porque este país, lleno de arte y cultura, no ha sido apreciado como debería de ser en algunas partes de su historia

"Es un privilegio haber puesto una pequeña teja para este país que produce tanto arte y que es impresionante por tantos galardonados esta semana. Aquí estamos y hemos trabajado por y para México. Yo lo seguiré haciendo", agregó.