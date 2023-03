La OSN Interpretó A Brahms, Noon Y A Beach, Bajo La Batuta De Virginia Martínez Y La Participación De Gabriela Jiménez

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), realizaron, en el Marco del Día Internacional de la Mujer, la presentación de la antología Raíz y flor (2023), compilación poética y narrativa que reúne obras escritas por mujeres, en memoria de las víctimas de violencia.

March 8, 2023

Camp-tastic Musical Comedy Duo, Betti & Bruce, will make their long-awaited return to Puerto Vallarta's Palm Cabaret on March 11th for a special, One Night Only performance after an epic year touring the US, UK & Ireland.