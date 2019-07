La Gala de Concertistas de Bellas Artes incluye obra de Medtner, Semler-Collery, Muczynski, Colman y Brahms

Por cuarto año consecutivo el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por medio de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO), presenta la Gala de Concertistas de Bellas Artes, en la que nueve músicos interpretarán obras de Nikolai Medtner, Jules-Semler-Collery, Robert Muczynski, Simón Tapia Colman y Johannes Brahms, el 19 de julio, a las 20:00, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

El coordinador nacional de Música y Ópera del INBAL, José Julio Díaz Infante, comentó que los concertistas que se presentarán forman parte de los elencos adscritos a la CNMO, que todos los fines de semana llevan programas de música de cámara a la Sala Manuel M. Ponce y al Museo Nacional de Arte, así como a museos, casas de cultura, universidades y otras sedes de toda la República Mexicana.

En esta ocasión participarán Zulyamir Lopezríos, soprano; Encarnación Vázquez, mezzosoprano; Erik Cortés Alcántara, Santiago Piñeirúa, Alfredo Isaac Aguilar y Naoya Seino, pianistas; Manuel Hernández, clarinetista; Rafael Urrusti, flautista, y Adolfo Ramos, violonchelo.

El concierto iniciará con la soprano Zulyamir Lopezríos y el pianista Erik Cortés, quienes interpretarán seis de los 12 poemas de Johann Wolfgang von Goethe, musicalizados por el compositor ruso Nikolai Medtner: núm. 9 Nähe des Geliebten; núm. 3 Selbstbetrug; núm. 1 Wandrers Nachtlied; núm. 2 An die Türen will ich Schleichen, aus Wilhelm Meister; núm. 7 Meeresstille y núm. 5 So tanzet..., aus "Lila".

Seguirá otra participación vocal que corresponde a la mezzosoprano Encarnación Vázquez, que conmemorará el 80 aniversario del Exilio Español en México con canciones de Simón Tapia Colman, compositor que llegó a nuestro país luego de la Guerra Civil que tuvo lugar en la nación europea.

Vázquez, acompañada por el pianista Santiago Piñeirúa, ofrecerá el ciclo de canciones Los días de la voz, "conformado por cuatro piezas que son como una caricia musical: En mi nocturno sueño, Tú, Como lámpara eterna y Oh sutil, invisible", dijo Díaz Infante.

El coordinador nacional destacó que las canciones de Colman contrastan con los poemas de Goethe, lo que se vuelve aún más evidente al ser interpretadas por una mezzosoprano y una soprano, respectivamente, pues son diferentes colores y tesituras de la voz.

Después tocará el turno de Manuel Hernández, clarinetista principal de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de Naoya Seino, pianista egresado de la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio. Juntos interpretarán Légende et divertissement del francés Jules-Semler-Collery.

No mucha gente está acostumbrada a escuchar el clarinete bajo en música de cámara -dijo Díaz Infante-, pues es un instrumento de gran tamaño que, en ocasiones, rebasa la altura de algunos instrumentistas, por lo que será impactante verlo en el escenario, además de que su sonido es muy profundo.

Sonata para flauta y piano, op. 14, de Robert Muczynski es la pieza que interpretarán el flautista Rafael Urrusti, fundador de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y el pianista Alfredo Isaac Aguilar, considerado uno de los músicos más activos en los últimos cinco años.

El programa cerrará con Trio para clarinete, violonchelo y piano, op. 114, de Johannes Brahms, emblemática obra que pertenece al gran formato del repertorio camerístico. Será interpretada por Adolfo Ramos en el violonchelo, Manuel Hernández en el clarinete y Naoya Seino en el piano.

"Así culminará un programa bastante balanceado y disfrutable para el público, con esta muestra representativa del talento de los Concertistas de Bellas Artes", finalizó Díaz Infante.

En lo que va del año, los Concertistas de Bellas Artes han visitado veintiún estados de la República, con recitales en municipios y comunidades de difícil acceso, a fin de llevar una oferta cultural y educativa de calidad.





Related Articles Shows View More Mexico Stories

More Hot Stories For You