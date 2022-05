La Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presentará el estreno de Juana sin cielo, de Alberto Demestres, como parte de su temporada presencial 2022, los domingos 22 y 29 de mayo a las 17:00 horas y el martes 24 y el jueves 26 a las 20:00 en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, en el marco de la estrategia #VolverAVerte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

La ópera Juana sin cielo fue inspirada en la controversial vida y muerte de la reina Juana I de Castilla, conocida como Juana la loca. Con música y libreto de Alberto Demestres, sobre textos de Antonio Carvajal, fue estrenada en 2019, en la Temporada de la Orquesta de Granada, la cual, conjuntamente con el ayuntamiento de esa ciudad, comisionó la obra al compositor.

La historia se desarrolla tras el fallecimiento de la monarca, para el cual se realizó una sencilla ceremonia a la que no asistió integrante alguno de la familia real y en la que se limitaron a introducir el cuerpo en la sepultura que se había abierto en la capilla mayor, donde una cama cubierta por un paño de terciopelo negro, rodeada por una reja de madera decorada con 12 escudos, señalaba el espacio donde se encontraba el cuerpo de la soberana.

El papel del único personaje solista de esta ópera, el de la reina Juana I de Castilla, será interpretado por la soprano mexicana María Katzarava, para quien fue escrita la obra. Estará acompañada por la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes y un grupo de actores, con la dirección escénica de Diego del Río, y la concertadora del propio compositor Alberto Demestres. Para ambos directores este título supone su debut de Ópera de Bellas Artes.

En conferencia de prensa virtual, respecto de su participación en la obra, la soprano María Katzarava comentó: "Lo que significa para mí Juana sin cielo es muchísimo, desde el nivel vocal, actoral y emocional. Fue escrita para mí, pensado en mí, en mi voz, en todas las posibilidades que tiene Juana en los matices, en los colores... Es una de las obras más difíciles que yo he tenido que cantar en mis 20 años de carrera. Es una pieza preciosa, que para la gente va a ser un placer escuchar. Juana sin cielo es de las óperas más brillantes que he podido conocer. Me llena de dicha, de orgullo traer este personaje histórico a México, para celebrar mis 20 años de carrera".

Por su parte, el director artístico de Ópera de Bellas Artes, Alonso Escalante Mendiola, expresó: "me parece importante la forma en la que nos presenta a esta heroína el maestro Demestres, porque nos muestra a ese ser que fue un personaje histórico relevante para el mundo en su momento, como un ser humano que, entre muchísimas virtudes que podemos advertir a lo largo de la obra, la reviste de humanidad, con una enorme capacidad de resiliencia, de misericordia [...], que no ve las cosas de rodillas ante su infortunio, sino con una gran dignidad".

Por su parte, el compositor de la ópera Juana sin cielo, y también director concertador en las próximas funciones, Alberto Demestres, señaló: "Decido hacer Juana sin cielo después de conocer a María Katzarava; me vuelve loco su voz y el cómo presenta la música.

"Para mí era muy importante que Juana, una vez fallecida, tiene que despojarse, después de tantos años, de todo su poder, aunque no lo haya ejercido. El que se deje llevar hacia lo que sería el paraíso. Al final, que sea un alma que vuela. Hay una frase que para mí engloba toda la obra: "No nací para el odio, nací para el amor"; me haréis todo lo que queráis, pero yo seguiré estando en el amor y no en el odio.

El director de escena, Diego del Río, nos compartió "Me siento muy emocionado de que este sea mi debut con Ópera de Bellas Artes, colaborando con estos artistas. Juana sin cielo es un proyecto que tiene mucho corazón y el corazón es María Katzarava, una de las artistas más poderosas que tiene este país y el mundo. Me conmueven muchas cosas: primero, la idea de contar la historia de un personaje poderoso que nos da el pretexto perfecto para lanzar desde la escena muchas preguntas y ecos. Dar voz a las cosas sobre las que tenemos que seguir pensando. Juana sin cielo hace eso, plantea a una mujer que emprende un viaje en donde tiene que poner en orden estas fuerzas del pasado para poder trascender".

Con la finalidad de que más personas puedan disfrutar de este estreno, la función del domingo 29 será transmitida a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura contigoenladistancia.cultura_mx), del Inbal (/INBAmx) y de la Compañía Nacional de Ópera (/operainbal) como parte de la estrategia "Contigo en la distancia".

Habrá un estricto apego a las medidas de protección para artistas, trabajadores y asistentes. El aforo será del 100 por ciento de la capacidad del recinto y el programa de mano estará disponible a través de un código QR en la entrada del inmueble. El cambio de programación está sujeto a las condiciones sanitarias establecidas por las autoridades de las secretarías de Salud y de Cultura del Gobierno de México.