La Combinación única De Big Band, Música Latina Y Son Jarocho Llegan Con Arturo O'Farrill Al Palacio De Bellas Artes

Con un programa que incluye composiciones del padre de Arturo O'Farrill, el legendario compositor y arreglista de origen cubano Chico O'Farrill, la Afro Latin Jazz Orchestra (ALJO) y el colectivo Conga Patria Son Jarocho se presentarán el 26 de octubre a las 20:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Siguiendo la tradición de hacer música con grandes compositores mexicanos, Arturo O'Farril y la ALJO interpretarán material de los dos álbumes en los que participa el Colectivo Conga Patria Son Jarocho, el primero de los cuales (Fandango at the Wall) se grabó principalmente en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. El segundo álbum (Fandango at the Wall in New York) ganó el Premio Grammy 2023 al Mejor Álbum de Jazz Latino.

El Maquech, tradicional de Yucatán, con arreglo de Adam O'Farrill; Afro Cuban Jazz Suite y Three Afro Cuban Jazz Moods, de Chico O'Farrill; La bamba, pieza tradicional, con arreglo de Liberté-Anne Lymberiou; Afro Latin Jazz Suite y Corner of Malecon and Bourbon, de Arturo O'Farrill; El cascabel, tradicional, conarreglo de Todd Bashore, y Conga Patria, de Patricio Hidalgo, con arreglo de Bashore, forman parte del programa de la ALJO.





Nacido en México y criado en Nueva York, Arturo O'Farrill es un prolífico pianista, compositor y apasionado promotor de la música latina y su herencia cultural. Su padre, Chico O'Farrill se trasladó a México en 1957, donde vivió con su esposa y su familia hasta 1965. Durante su residencia en el país compuso la Aztec Suite, grabada en 1959 con el conocido trompetista Art Farmer, la cual se convirtió en un clásico de la música de big band.

La carrera profesional de Arturo comenzó con la Carla Bley Band y continuó como solista al colaborar con un amplio espectro de artistas, incluidos Dizzy Gillespie, Lester Bowie, Wynton Marsalis y Harry Belafonte. A lo largo de su trayectoria ha tocado con varias bandas y orquestas en todo el mundo, incluida su propia Afro Latin Jazz Orchestra y el Sexteto Arturo O'Farril. Es profesor de Estudios Globales de Jazz y Decano Asistente de Equidad, Diversidad e Inclusión en la Universidad de California de Los Ángeles.

Dirigida por Arturo O'Farrill durante casi dos décadas, la Afro Latin Jazz Orchestra ha compartido una combinación de big band jazz y música latina a través del talento y el virtuosismo de sus 18 músicos solistas. Ha cautivado al público internacional con sus interpretaciones creativas de música de leyendas del jazz latino, como Tito Puente, Frank Machito Grillo y Chico O'Farrill, incluidas nuevas piezas de algunos de los compositores y arreglistas más destacados de la música latina.

Arturo O'Farrill es fundador y director artístico de la Afro Latin Jazz Alliance, una organización sin fines de lucro dedicada a la difusión de la música afrolatina a través de la interpretación, la educación y la preservación.

Por su parte, el Colectivo Conga Patria, intérprete del género musical del son jarocho, fue fundado en 2018 para participar en una colaboración con Arturo O'Farrill y The Afro Latin Jazz Orchestra de Nueva York para formar parte del XI Fandango Fronterizo, un evento anual que celebra la danza, la música y la poesía en la frontera entre Estados Unidos y México.

El colectivo se enfoca en tocar música tradicional y original del son jarocho y está formado por Patricio Hidalgo, Kevin Eli Leyva, Tacho Utrera, Wendy Cao Romero y Fernando Guadarrama, todos ellos con más de 30 años en la tradición del son jarocho junto a Jorge Francisco Castillo, músico y activista, fundador y organizador del Fandango Fronterizo Tijuana-San Diego.