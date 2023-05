Fin De Semana De Recorridos Guiados Y Talleres Gratuitos En El Museo Nacional De San Carlos

"Por ejemplo, para abordar el temple se recorrerá la colección del Gótico, la cual es única no sólo dentro de las colecciones del Inbal, sino también de las más destacadas a nivel Latinoamérica. Después iremos al núcleo del paisaje, donde nos detendremos en los elementos cromáticos de algunas piezas, como en las marinas, así como en vistas rurales y citadinas".

More Hot Stories For You